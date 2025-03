Primaria con Carter y Rincón cobra fuerza en Chile Vamos tras negativa de Kaiser y Kast

A pesar de que la misma Evelyn Matthei el año pasado era reticente a medirse en una primaria con dirigentes cuyo “peso” político, según decía, no estaba completamente claro, la negativa de José Antonio Kast (republicano) y de Johannes Kaiser (libertario) ha llevado a las directivas de Chile Vamos a tantear nuevos rivales con el fin de potenciar las chances de su abanderada.

Ya son varias las voces en la UDI, RN y Evópoli que sugieren que, ante un escenario competitivo, lo mejor es que Matthei despeje el surgimiento de más contendientes a través de una primaria, de modo de asegurar sus apoyos para una primera vuelta presidencial.

Por ahora hay dos posibles adversarios para la abanderada a quienes Chile Vamos pretende sumar: el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter (ind.) y la presidenta y senadora del Partido Demócratas, Ximena Rincón.

Uno de los primeros en plantear esa idea fue el recién electo presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz. En entrevista con La Tercera, el ingeniero planteó que “veo a ellos dos en la primaria y me encantaría también alguien de Amarillos”.

En sus últimas intervenciones públicas, la exalcaldesa de Providencia también se ha mostrado disponible para buscar alternativas para una primaria, con el fin de evitar o al menos reducir la dispersión de votos de las fuerzas opositoras. “Si me cierran la puerta, golpearé la ventana”, aseguró este sábado, luego de que Evópoli la proclamara oficialmente como su candidata presidencial.

Ante los portazos que ha recibido, la propia Matthei tampoco se cierra plenamente a una primaria acotada. En entrevista con La Tercera, la candidata aseguró que unos comicios de ese estilo “son temas que se deciden entre los partidos”, pero que siempre está “dispuesta a todo, uno no puede estar poniendo reglas acá, pero sí lo que hay que ver es si conviene o no”.

A nivel de las colectividades, este fin de semana las figuras de la plana mayor de la UDI y RN sinceraron la opción de arribar a una primaria acotada.

Además de Santa Cruz, el presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, aseguró que “a nosotros las primarias nos gustan como ejercicio democrático. Creemos además que puede ser un momento de movilización de gente”. Para estos comicios, complementó el timonel, “hay muchos nombres. Por supuesto Evelyn Matthei está disponible, creemos que Ximena Rincón también podría participar, creemos que un Rodolfo Carter también podría ser parte de ellos”.

Este domingo, en el programa Estado Nacional, la secretaria general de RN, Andrea Balladares, aseguró que “estamos en esas semanas claves de decidir con aquellos que estén disponibles a la unidad del sector. Si es necesario ir a esta primaria o no. Cuántos están disponibles a ir a esa elección. Y es ahí donde los partidos de Chile Vamos tenemos que tomar una decisión de con quién hacemos coalición. Cómo enfrentamos esta elección”.

En el mismo espacio televisivo, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, en todo caso, fue un poco más cauteloso de hacer una primaria acotada.

“Nosotros, como todo Chile sabe, hemos insistido en la necesidad de primarias amplias; si eso no ocurre, o si durante las próximas semanas nos damos cuenta que la probabilidad de que eso ocurra es baja, tenemos que discutir y vamos a discutir sobre si conviene o no, ayuda a generar más unidad o no, si tiene sentido tener primarias más acotadas”.

Ante la imposibilidad de arribar a una primaria amplia de la oposición, Ramírez complementó que “tendremos que tener la discusión sobre si una primaria más acotada es buena idea o no”.

Rincón y Carter, a la espera

Mientras Chile Vamos define el diseño electoral, los nuevos apuntados están jugando sus propias cartas.

Carter, por ejemplo, le envió un ultimátum a la coalición de centroderecha.

En Pura Noticia, la semana pasada el exjefe comunal señaló que en Chile Vamos deben “preocuparse de la primaria interna”. Junto con ello, apuntó que Matthei debe “definir “si está dispuesta a una primaria dentro de Chile Vamos, sí o no”.

Y advirtió: “Si la respuesta es no, con mucha tranquilidad, paz en corazón, pero con harta convicción, yo creo que los días en Chile Vamos, para mí, están terminados”.

El diseño de Carter –en el caso de no entrar a esa primaria– sería desembarcar en el Partido Republicano.

Sobre esto, En Mesa Central, el presidente de la tienda, Arturo Squella, confirmó que están conversando con Carter para que se una a las filas de la colectividad –o que se mantenga como independiente– para que enfrente la elección parlamentaria. Esa definición, complementó el timonel republicano, pasa justamente por el diseño de la primaria que debe resolver la coalición de centroderecha.

Desde Demócratas, en tanto, su vicepresidente, el senador Matías Walker, señaló a La Tercera que los “aliados naturales” de su partido son Amarillos y Chile Vamos.

Por lo mismo, aseguró que, mientras dialogan con los presidentes de esas colectividades, están definiendo “cuáles son las coincidencias programáticas que tenemos. Si logramos tener coincidencias, lo demás se va a dar por añadidura, el mecanismo, ya sea primaria u otro tipo para definir una candidatura presidencial que represente al centro”, sostuvo el senador.

En plano, Walker valoró las palabras del timonel de Evópoli, quien aseguró que no insistirán con Kast y Kaiser para que se sumen a la primaria. “Me alegro mucho que entienda que las posibilidades de acuerdos excluyen a los extremos”, aseguró Walker.