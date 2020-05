Primer parlamentario contagiado deja al menos a 25 senadores en cuarentena preventiva

Con sorpresa. Así se tomó el senador socialista y vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, la noticia que recibió hoy por la mañana tras aterrizar en la ciudad de Puerto Montt: el examen que se había hecho para el Covid-19 había dado positivo.

“Me sorprendió dar positivo porque me he sentido muy bien, no he tenido ningún síntoma. Hoy se me notificó y me fui directo a mi casa y me quede en una habitación aislado para no contagiar a mi familia. Mi médico me dijo que todo indica que soy un contagio asintomático y que eso está ocurriendo en el país”, dijo a La Tercera, tras convertirse en el primer parlamentario del país en contraer el coronavirus.

El legislador, que esta semana acudió de forma presencial al Congreso, se realizó el test el miércoles luego de una alerta que le llegó desde La Moneda, tras conocerse que un camarógrafo y un periodista de Palacio con los que compartió el jueves pasado estaban contagiados.

El parlamentario había asistido durante esa jornada, en su calidad de integrante de la Comisión de Salud de la corporación, a una reunión con el Mandatario Sebastián Piñera junto a los senadores Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Luz Ebensperguer (UDI) y Francisco Chahuán (RN) para abordar la gestión del gobierno ante la pandemia.

En ese contexto, se les recomendó a todos realizarse el examen para descartar que hubiesen contraído el virus. El único que dio positivo fue el socialista, quien se encuentra dentro de la población de riesgo con 76 años de edad.

La confirmación del contagio levantó las alertas en la Cámara Alta, donde se realizó una reunión de emergencia liderada por la mesa de la senadora Adriana Muñoz (PPD) y la secretaría de la corporación. En la cita se instruyó una investigación para identificar a todos los que estuvieron en contacto directo con el parlamentario y se definió un protocolo sanitario con el objetivo de contener la propagación del virus, el que determinó la activación de una cuarentena preventiva para todos los funcionarios y legisladores que estuvieron esta semana en el Senado. “Mantenerse en sus domicilios particulares y sin contactos con terceros”, fue la recomendación.

La medida afectará a al menos 25 senadores, quienes asistieron de forma presencial a la sesión del miércoles. Asimismo, la senadora Muñoz advirtió que todos quienes tuvieron contacto directo con Quinteros, incluyéndose a ella misma tras compartir con él la testera, debían realizarse exámenes cuanto antes para descartar que se hubiesen contagiado. Quienes tuvieron una mayor exposición fueron los integrantes de las comisiones de Hacienda, de Futuro y de Pesca.

La líder de la Cámara Alta explicó que la cuarentena preventiva aplicará hasta que se tengan a la vista los resultados de los exámenes de los parlamentarios y funcionarios que compartieron más directamente con el legislador. “Nos haremos el test y dado el resultado podremos reintegrarnos", dijo. Además, la parlamentaria aseguró que dependiendo de lo que arrojen los exámenes se verá si la próxima semana se comienza a sesionar de forma cien por ciento telemática.

Sumado a eso, mediante un instructivo, el secretario de la corporación, Raúl Guzmán, notificó a los legisladores de que se hará un “cierre del edificio para proceder a una sanitización del mismo en profundidad, por lo que los funcionarios permanecerán en sus domicilios con la modalidad teletrabajo de ser ello necesario, hasta nuevo aviso”.

En la Cámara de Diputados, en tanto, le pidieron a cinco legisladores que participaron de una comisión mixta con el senador Quinteros, no asistir a la corporación hasta que se cumplan 14 días desde el contacto que tuvo lugar el 5 de mayo.

La respuesta de La Moneda

Pero no solo en el Senado se activaron las alarmas. Tanto el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, como su par de la Segpres, Felipe Ward, estuvieron presentes en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, donde minutos antes había expuesto el senador Quinteros.

Y si bien no tuvieron un contacto directo con él, ante la posibilidad de un eventual contagio del resto de los miembros de la instancia, Sichel optó por realizarse el test, el que -según confirmaron en su entorno- salió negativo. Mientras que Ward desestimó haber tenido un contacto estrecho con el socialista.

En La Moneda, en todo caso, afirman que el día de la reunión del Presidente Piñera con el senador socialista, se tomaron todas las medidas de seguridad correspondientes: uso de mascarillas y distanciamiento entre los asientos de los presentes.

Hoy Presidencia envió un comunicado en el que se detalló que el senador durante la reunión “se sometió a las medidas preventivas que exige el protocolo del Palacio de La Moneda previo al encuentro con el Jefe de Estado. Asimismo, el Presidente Sebastián Piñera se sometió a su examen periódico de PCR, que ha dado negativo”. Por esta misma razón en Palacio aseguran que no se hace necesaria una cuarentena preventiva del Mandatario.