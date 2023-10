Proceso constitucional: Comisión Mixta finaliza debate y se prepara para presentar las propuestas de solución

A eso de las 13.00 horas, los integrantes de la Comisión Mixta terminaron de discutir las 32 observaciones que hizo la Comisión Experta y que no lograron el quórum suficiente para ser aprobadas en el pleno del Consejo. Ahora, tienen plazo hasta las 23.59 de este viernes para presentar propuestas de solución.

El listado de artículos que deben resolverse en esta etapa incluye los puntos más controversiales de todo el debate constitucional: exención de contribuciones, expulsión de migrantes “en el menor tiempo posible”, objeción de conciencia, estado de sitio por grave amenaza terrorista, la norma sobre participación equitativa de hombres y mujeres, la jerarquía de los tratados internacionales, la flexibilización de la reelección para alcaldes y otras autoridades, entre otros.

Llegando al fin de la sesión de esta jornada, el comisionado Teodoro Ribera (RN) propuso -entre risas- que “para los derechos fundamentales de la mesa, especialmente del secretario”, entre 15.00 y 15.30 de la tarde tuvieran reuniones “directo, entre todos acá, para ver si los verbos rectores pueden ser consensuados y otras materias, sin prejuicio de que hayan indudablemente diferencias, y eso podría facilitar mucho la tarea de la mesa técnica y el secretario”.

“Hemos estado redactando las propuestas para entregarlas no a las 23:59 si no que antes, pero no sé si se dieron cuenta de que, cuando en esta mesa tuvimos posibilidades de mostrar las cartas, se visualizaron mayores posibilidades de consensuar algunas materias que pueden ser técnicas y otras donde habrán diferencias, así que yo hago un llamado a juntarnos a esa hora y avanzar”, planteó.

El presidente de la instancia, Carlos Recondo (UDI), se mostró en línea con lo sugerido por Ribera y precisó que “obviamente serán reuniones de trabajo que no tienen el carácter de sesión, porque sino nos obligaría a tener que citar con anticipación y todas las normas que están en el reglamento, pero es muy indispensable tener reuniones de trabajo”. Luego, el grupo aprobó el itinerario propuesto y se levantó la sesión.

Las votaciones y los siguientes pasos

Según el cronograma acordado por la Comisión Mixta, una vez efectuadas las votaciones la secretaría debe remitir el comparado con las propuestas de solución aprobadas antes de las 12.00 de este sábado 21 de octubre.

Más tarde, a las 15.00 termina el plazo para presentar enmiendas a las propuestas de solución. Estas se deben aprobarse con el voto favorable de 3/5 de los integrantes.

Finalmente a las 17.00 del sábado inicia la votación de las propuestas de solución hasta su total despacho. “Una forma de proceder debiera ser que solo se explica el objeto de la propuesta y de la enmienda y luego se vota”, detalló el consejero Recondo.

Luego, el domingo -hasta las 10.00- la secretaría de la Comisión Mixta debe entregar el certificado con los acuerdos. Así es como el plan preliminar es que el próximo lunes 23 de octubre, el pleno del Consejo someta a sufragio las sugerencias de la mixta. Todo lo que no alcance el quórum de 3/5 será desechado y quedará definitivamente fuera del texto.

Una vez lista esa etapa del proceso, la derecha tiene la intención de que el día siguiente, el martes 24, se realice la votación final de toda la propuesta constitucional. Esto último no se ha cerrado definitivamente y deberá oficializarse los próximos días.