Provoste por juicio de Contraloría contra su esposo por licitación de Junaeb: “La candidata soy yo, no mi marido”

El marco del debate presidencial de la Archi, la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, fue consultada por el juicio que la Contraloría lleva en contra de su marido, Mauricio Olagnier, por la restitución de $860 millones cuando era funcionario de la Junaeb, revelado por La Tercera.

“Es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido. Uno se pregunta si las mujeres tenemos que responder por los actos de nuestros maridos” respondió la abanderada,.

La abanderada admitió que estaba en conocimiento de esta situación y explicó que su marido trabajó durante 7 meses en la Junaeb, “no fue director, ni jefe, no tomaba las decisiones. Era un coordinador, un funcionario a contrata”.

Según informó La Tercera, ente fiscalizador, liderado por Jorge Bermúdez, lleva adelante un juicio en contra de dos exfuncionarios de la Junaeb para lograr la restitución de $ 860 millones. La acción apunta al abogado Nelson Hadad Abuhadba y a Olagnier. A través de un recurso de protección, se devela el proceso que aún sigue pendiente de fallo por parte del Tribunal de Cuentas del organismo. El abogado del cónyuge de Provoste, Carlos Mora, defendió a su cliente y sostuvo que “es una locura que un funcionario que está contratado a contrata tenga la capacidad de decisión para un negocio que puede significar ese nivel de montos”.

De acuerdo a los antecedentes, la acusación versa por haber ejecutado de forma irregular una operación en 2015 para la producción y distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para estudiantes que no cumplían con los requisitos. Según señaló Provoste este viernes, Olgnier “estaba haciendo uso de su feriado legal, no estaba ni siquiera en la zona”.

La senadora aseguró que la causa no ha avanzado en los tribunales y no han podido presentar los testigos, haciendo hincapié en que ella no ha intercedido en ningún momento a favor de su esposo. “Yo personalmente, me alegro muchísimo que surja esto porque además da cuenta que todos estos años que no se ha movido esta causa de la justicia, que yo en mi calidad de diputada y luego como senadora nunca he utilizado ni un privilegio ni un tráfico de influencia para que esta situación siquiera fuera vista” afirmó.