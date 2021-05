Provoste por negociación de “mínimos comunes” con el gobierno: dice que “no es salvataje” a Piñera y que tampoco es “un acuerdo nacional”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, salió este martes a “aclarar algunos contenidos” de la negociación de “mínimos comunes” que el Congreso lleva adelante con el gobierno para buscar una salida a la crisis sanitaria.

La senadora DC ha jugado un importante rol en la búsqueda de acuerdos con el Ejecutivo. De hecho, ella, junto al vicepresidente de dicha corporación Jorge Pizarro y la mesa de la Cámara de Diputados, acudieron el viernes hasta La Moneda para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera con el fin de avanzar en soluciones para la pandemia.

Asimismo, ella ha logrado agrupar a toda la oposición a través de diversas reuniones, para poder avanzar en propuestas como una renta básica universal, apoyo a pymes, exenciones tributarias, entre otros.

Es así como hoy, Provoste salió al paso de algunas consultas que, según relató, ha recibido por parte de la ciudadanía. Descartó que las conversaciones con el gobierno sean un “salvataje” a Piñera y reiteró de que no se trata de un “acuerdo nacional”. Esto tras algunos cuestionamientos de sectores políticos de oposición que apuntaban a que el diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo se trataría de una “cocina” política.

“Esta agenda es un diálogo acotado a cuatro temas enfocados en las urgencias de las familias de Chile, las Pymes y otros sectores postergados, como el turismo, comercio, cultura y las/os trabajadores independientes y de la salud. Se trata de resolver temas centrados en las personas y sus necesidades. No es un “acuerdo nacional” para incorporar todos los temas del debate político. Se trata de concentrar los esfuerzos en la emergencia social que viven miles de chilenos”, indicó la presidenta del Senado a través de un extenso “hilo” en la red social Twitter.

Provoste aseguró, además, que hay ciertos temas que no están en esta negociación porque “siendo realistas, la distancia de visiones con la derecha hacen pensar en discusiones que deben darse en otro tiempo y en otro plano”. Y agregó que los puntos que no se tocarán en esta agenda de “mínimos comunes ”no se anulan. No hay modificación sobre las atribuciones permanentes de los parlamentarios ni del Ejecutivo en otras materias. Se deben continuar tramitando los proyectos presentados en otras materias”.

Asimismo, la parlamentaria DC afirmó que “el Congreso tiene la obligación de buscar fórmulas para resolver los problemas y que el gobierno enmiende el camino fracasado de su gestión en pandemia. No es “salvataje”. Mientras Sebastián Piñera sea Presidente en ejercicio, es a él a quien tenemos que exigir soluciones”.

“Después del estallido social el Presidente Piñera declaró que estábamos en guerra. Muchos dijimos una y otra vez que no participamos de su guerra, que no creemos en su guerra, que nunca seremos parte de una guerra entre chilenos y chilenas”, añadió.

Y que “si hemos llegado acá no es para salvar a un mal gobierno. Simplemente estamos actuando apegados a un valor fundamental: Poner la política al servicio de quienes necesitan apoyo estatal con urgencia. Apoyo que hasta ahora el gobierno, inexplicablemente, se ha negado a dar”.

Negociaciones y estado de las conversaciones

Yasna Provoste afirmó que como Congreso, seguirán las conversaciones con distintos actores de la sociedad civil y política, para poder lograr acuerdos en los diversos puntos tratados.

“Como oposición, hoy martes iniciamos una ronda de diálogos y trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, gremios y especialistas para llegar a las propuestas más transversales posibles a partir de diversas colaboraciones de miembros de nuestro sector”, explicó.

Añadió que “hemos acordado con los senadores de oposición de todas las comisiones relacionadas (Hacienda, Economía, Constitución, Trabajo, Mujer y Equidad de Género) que pongan toda su energía en construir propuestas que representen a la oposición político-social al gobierno”.

“La experiencia de diálogos anteriores con el Gobierno, hacen importante intentar un método distinto de trabajo. No basta con acuerdos sólo de representantes políticos. Un “mínimo” es también que soluciones a la crisis cuenten con el concurso de la sociedad civil organizada”, complementó.

A todo esto se suma que a las 20.30 de este martes Provoste liderará una cita con los jefes de bancada de la oposición en la Cámara y el Senado.

Mientras que en el avance de las negociaciones, hoy La Tercera dio a conocer un documento que el gobierno socializó con la oposición donde se da cuenta de una nueva propuesta en el marco de agenda de mínimos comunes.

Es así, como se puede leer en el texto, el Ejecutivo propone “inyectar recursos a las pymes y aliviarlas de sus impuestos y gastos, y revisar materias tributarias para que quienes ganan más paguen más impuestos para financiar las ayudas”.

Reuniones del oficialismo

Por otro lado, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), también se ha desplegado para poder realizar una serie de diálogos en su sector.

Es así, y con la idea de dar una señal de gobernabilidad y unidad, es que el diputado, convocó a una reunión para las 14.00 a todos los presidentes de partido, jefes de bancada y jefes de comité de Chile Vamos. Del encuentro también participará Francisco Undurraga como vicepresidente de la Cámara

“Si hay algo que tenemos claro desde Chile Vamos es que no caben los espacios para los cálculos políticos. Estamos viviendo un momento complejo donde está en juego la institucionalidad democrática y, frente a eso, es nuestra responsabilidad entregar certezas a la ciudadanía. Es con ese espíritu que, junto al vicepresidente Francisco Undurraga, hemos convocado a una reunión a las 14: 00 horas de hoy, y ya han confirmado su participación todos los presidentes de partidos de CHV, como también los jefes de bancada de la Cámara y el Senado”, indicó Paulen a La Tercera.