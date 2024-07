“Proyecto antipobres”: oficialismo y la DC toman distancia de dichos de Gonzalo Winter (FA)

En el marco de la discusión de la reforma electoral para las elecciones en dos días, el diputado Gonzalo Winter (FA) criticó una de las medidas contenidas dentro del proyecto, la cual busca multar a quienes no voten en los comicios de octubre próximo.

En una sesión de la Cámara de Diputados, el frenteamplista en una intervención preguntó: ¿Quiénes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres. Es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensión”.

En ese sentido, agregó que “están diciendo que no votan por flojos. Me van a disculpar, pero si uno va a las cinco y media de la mañana desde Visviri hasta Puerto Williams son justamente los pobres los que se levantan más temprano a trabajar. Por lo tanto en este país los pobres no son flojos, ese no es el problema y lo grave no es que no voten, lo es que no quieran votar”.

Así las cosas, desde la oposición no tardaron en criticar dichas declaraciones del diputado FA. Sin ir más lejos, desde la UDI emplazaron al Presidente Gabriel Boric a desmarcarse de las palabras del parlamentario, con el que comparte partido, el Frente Amplio.

Los gremialistas no son los únicos que han tomado distancia de las palabras de Winter. Esta jornada, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, señaló que no compartía esos términos.

No solo eso, ad portas de ingresar a una reunión de presidentes de partidos gobierno y de la Democracia Cristiana, algunos timoneles se refirieron al respecto. Una de ellas, fue la senadora y líder del PS, Paulina Vodanovic, quien descartó que dichas declaraciones representen al sector.

“Esto es una opinión del diputado, no es una opinión del oficialismo. Evidentemente es una opinión del diputado”, dijo y agregó que “más que el debate acerca del voto voluntario u obligatorio, yo creo que aquí en democracia todos podemos emitir opiniones”.

Por su parte, y de manera más tajante, el presidente de la DC, Alberto Undurraga, sostuvo: “Yo creo que se equivoca. El voto obligatorio fortalece la democracia, el voto obligatorio hace que los sectores más pudientes tengan un menor peso electoral y sea más justa la democracia. ¿Por qué? Porque con el voto voluntario se vota más en aquellas comunas de mayores ingresos económicos y vota menos aquellas comunas con menos ingresos económicos. Finalmente, el voto voluntario lo que hace es que quede subrepresentado, con menos representación, la gente de menor ingreso”.

De todas maneras, aseguró no conocer las intenciones del diputado Winter al formular aquellas frases.