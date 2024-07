Proyecto pasa a votación en la Sala esta tarde: comisión mixta repone indicaciones de multa y reajuste de votos

Cerca de las 10.30 horas terminó de sesionar la comisión mixta que discutió las modificaciones al proyecto de reforma electoral que no lograron acuerdo entre la Cámara Baja y el Senado. El debate resultó exitoso y despachó un informe con las indicaciones rechazadas en el tercer trámite constitucional, que será votado esta tarde en la Sala del Senado.

La instancia fue presidida por el senador Manuel José Ossandón (RN) e integrada por los senadores Carlos Kuschel (RN), Esteban Velásquez (FREVS), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Vodanovic (PS) y participaron los diputados Miguel Becker (RN), Juan Manuel Fuenzalida (UDI), Catalina Pérez (Frente Amplio), Viviana Delgado (liberal) y Matías Ramírez (PC).

Una de las indicaciones que el Ejecutivo defendió fue la reposición de la multa asociada al voto obligatorio, moción que condicionaba el reajuste de devolución. En la tramitación de la Cámara Baja, la subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, explicó que la disminución de $1.500 a $970 por cada sufragio, se planteó porque se espera una mayor cantidad de votantes debido a la obligatoriedad de estos comicios, pero no tenía lógica la baja de devolución si es que no se reponía la multa. Los legisladores acogieron la propuesta del Ejecutivo –con siete votos a favor y tres en contra– y aprobaron la sanción por no sufragar con montos rebajados de 0,5 a 2 UTM, a diferencia del proyecto inicial que establecía multas de hasta 3 UTM.

Así, el reajuste por devolución mantuvo los valores propuestos por el gobierno. En cuanto a las regulación de la campaña electoral en internet, la instancia aprobó la indicación con unanimidad, pero votó en un informe separado un artículo que agrega a los canales locales y regionales, el cual también fue aprobado

Tras finalizar la sesión, el presidente de la instancia destacó que “si no se hubiera aprobado el artículo de multa en la primera votación que tuvimos, eso hace que el voto obligatorio sea voluntario y este proyecto no tendría ningún sentido”.

Con respecto a la votación en separado de la televisión local, Ossandón explicó que “los canales regionales son canales pobres con mucho esfuerzos y esto los puede ayudar en su financiamiento, porque creo que la prensa local y regional es buena y necesaria, porque se interesa con temas que a los canales nacionales no les importan. Pero eso se va a votar en forma separada en la Sala porque hay mucha gente que dice que tiene miedo que porque alguien tenga más dinero pueda aportar y contratar televisión regional”.

Y añadió: “Lo que nosotros tenemos informado es que hay redes sociales internacionales que son mucho más potentes y llegan a mucho más gente que un canal regional. Por lo tanto, para mí no tiene mucho sustento técnico esa teoría. Yo creo que deberían incorporar los canales regionales, sobre todo son canales modestos”.

Ahora el informe despachado por la comisión será votado durante esta tarde en la Sala del Senado.