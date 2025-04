Ramírez remarca que “no tenía sentido” realizar primarias sin Kaiser ni Kast: “No cambiaba el escenario de primera vuelta”

A un día de que Chile Vamos diera a conocer la decisión de no realizar primarias presidenciales ante la negativa de Johannes Kaiser y José Antonio Kast, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, reiteró que “no tenía sentido” la medición opositora porque no influía en la primera vuelta.

En conversación con Radio Duna, el timonel insistió en que “las primarias no son un capricho, son para conseguir un objetivo: ganar en primera vuelta y obtener mayoría parlamentaria. Sin José Antonio Kast y Johannes Kaiser es imposible lograr ese objetivo. Por lo tanto, vamos a primera vuelta, que es donde se va a producir la verdadera competencia".

En esa línea, explicó: “Si Evelyn Matthei iba a una primaria, finalmente en primera vuelta iba a ser exactamente el mismo escenario sin primaria. Igual íbamos a tener que competir con Johannes Kaiser, igual íbamos a tener que competir con José Antonio Kast”.

“No tenía ningún sentido. Mi sentimiento es de frustración. Teníamos una oportunidad entre manos que es bien única”, lamentó.

El timonel gremialista destacó que es legítimo que Kast y Kaiser no tengan la intención de participar en primarias, pero de todas formas aseguró que perdieron una gran oportunidad.

“Nuestro sector nunca en la historia de Chile ha gobernado con mayoría parlamentaria. Aquí teníamos la oportunidad de una mayoría amplia en ambas Cámaras, lo que nos hubiera permitido hacer reformas que necesitan hace mucho tiempo. Piensa usted, por ejemplo, la reforma a la salud, donde tenemos una visión completamente opuesta a la que tiene la izquierda. Lo importante que habría sido tener una mayoría en el Congreso”.

El llamado a “Checho” Hirane

El presidente de la UDI también abordó el llamado de Matthei al conductor radial Sergio Checho Hirane para participar de las primarias.

Al ser consultado por las declaraciones del humorista, quien reveló que fue contactado por la abanderada presidencial de Chile Vamos, el timonel respondió: “Yo no estoy seguro de que haya llamado a nadie. No sé si Evelyn Matthei llamó a Checho para ser bien franco".

Y agregó: “Los presidentes de partido obviamente que conversamos con mucha gente, no para pedirles que fueran candidatos, sino para saber sobre personas que siempre de su entorno decían que podía ser y qué se yo, entonces obviamente que uno hace el barrio rápido, pero que Evelyn Matthei haya llamado a alguien para ser bien franco lo desconozco y no creo, porque la lógica indica que no es el candidato el que llama a los otros candidatos".