Reforma de pensiones: Vallejo afirma que “el gobierno no ha descartado el término de las AFP” y llama a iniciar la discusión del proyecto

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó este lunes que “el gobierno no ha descartado el término de las AFP”, luego de que fuera consultada por los dichos de la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien señaló que no es el momento de ponerle fin a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Vallejo añadió que “eso es parte sustantiva del proyecto para reformar el sistema de pensiones. Nosotros con la experiencia que hemos tenido, y en esto es compartido el diagnóstico no solamente por parte de los partidos oficialistas, sino que la gran mayoría del país, de que el modelo de las AFP fracasó en entregar las pensiones que comprometió y, por lo tanto necesitamos pasar a un sistema de verdadera seguridad social. En eso vamos a seguir avanzando como gobierno”.

Con respecto al proyecto de reforma de pensiones que se encuentra en el Parlamento, expresó que es de urgencia “habilitar la discusión en particular, porque si seguimos postergando la votación de la idea de legislar, no solo estamos postergando la posibilidad de subir las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas, de manera irresponsable, sino que también estamos postergando la posibilidad de concretar acuerdos en particular en la tramitación legislativa, que es parte del procedimiento que tiene el Congreso Nacional”.

En esa línea, zanjó que “el diálogo no puede ser excusa para seguir dilatando. Hemos tenido diálogo, hemos tenido conversaciones, pero otra cosa es decir que producto de seguir dialogando, no votemos aún la idea de legislar, y eso no puede suceder”.

“Creemos que después de tantos meses de espera es necesario habilitar el diálogo ya más en particular de la reforma de pensiones y también como sistema político poder darle un mensaje a la ciudadanía, que somos capaces de ir destrabando uno de los temas que son de mayor preocupación y prioridad de nuestro país”, manifestó.

La semana pasada la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también llamó a la oposición a destrabar la discusión de la iniciativa, que esperaban debatir a mediados de mayo, pero se terminó aplazando para la primera semana de julio, fecha que entregó la ministra Vallejo.

Sin embargo, pese a la insistencia del gobierno, en la oposición le han cerrado la puerta a la discusión en particular, argumentando que el proyecto continúa en la Comisión de Trabajo y que mientras no concluya esa instancia no es prudente comenzar a legislar.