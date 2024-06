Ministra del Trabajo insta a parlamentarios de oposición a avanzar en la reforma de pensiones

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara instó a los parlamentarios de oposición a avanzar en la discusión de la reforma de pensiones. Esto luego que el pasado sábado llamara al Senado a someter a votación la idea de legislar la iniciativa.

En el programa de TVN, Estado Nacional se le consultó a Jara: “¿Qué posibilidades hay de que esta semana en la Comisión de Trabajo del Senado se vote la reforma de pensiones?”, y respondió: “Esa es una excelente pregunta para Chile Vamos, porque la verdad es que en la Comisión de Trabajo del Senado quien tiene mayoría es Chile Vamos”.

“Hay tres senadores del sector de la oposición y hay dos del oficialismo. Por tanto, dado que ya tenemos una cantidad de puntos en los cuales estamos ya más o menos de acuerdo, es importante dar señales de que aquí hay voluntad política de que esto avance”, agregó. La secretaria de Estado sinceró que lo que el Gobierno espera “es que esto se apruebe” y “para eso hemos trabajado todo este tiempo con la oposición”. De hecho, dijo que quiere “agradecer a los senadores, porque han tenido la voluntad que no se vio en la Cámara de Diputados, donde los diputados de Chile Vamos lo que hicieron fue torpedear el debate. Acá ha habido una disposición distinta, pero esa disposición debe consolidarse, porque no sacamos nada con llenarnos todos de buenas palabras y elogios, mientras la gente sigue con pensiones de 48 mil pesos”.

En cuanto a los cuestionamientos que han surgido porque aún no ha terminado el trabajo de los expertos, sostuvo que la labor “está a días de terminar” y precisó que “aquí cuando uno no avanza siquiera en la idea de legislar, es bien difícil que en las cosas particulares podamos avanzar, porque la mecánica legislativa en el Senado indica que para poder introducir las indicaciones en las cuales estamos meridianamente de acuerdo, primero se necesita aprobar la idea legislar. Entonces, la expresión concreta del avance del proyecto se puede producir una vez que pasemos esta primera puerta de entrada”.

“El proyecto de ley lleva 19 meses en el Congreso. No hay más razones para seguir posponiéndolo. Además, porque nos asiste una preocupación, dado que la líder del sector, la alcaldesa (Evelyn) Matthei, ha salido a señalar que el tema de pensiones no es importante para los chilenos. Entonces, nos preocupa que esas declaraciones puedan incidir en la votación de los senadores, porque los problemas no se solucionan ocultándolos. Los problemas se solucionan tomando medidas. Y las pensiones en nuestro país son un problema”, sostuvo.