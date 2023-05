Reforma tributaria: oposición solo ve espacio para que gobierno avance en evasión, elusión, exenciones y royalty

El gobierno envió el lunes una serie de mensajes para retomar la discusión por la reforma tributaria tras la reconfiguración política que generó el resultado de las elecciones de los consejeros constitucionales. Fue el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien llamó a la oposición a apurar la discusión impositiva. “Creo que a nadie ayuda la postergación indefinida de temas tan importantes como son la reforma tributaria, la reforma previsional o el mismo proceso constitucional. Creo que ahora tenemos la oportunidad, en plazos que no son indefinidos, plazos relativamente breves, de ir cerrando esos temas”, dijo el secretario de Estado al término del comité político.

Y si bien el diálogo con los partidos políticos ha avanzado, todavía falta que se reúna con los representantes de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli). Esta invitación está sobre la mesa y en Hacienda esperan que exista una confirmación de parte del bloque opositor.

Mientras eso se concreta, en la oposición ven que con este nuevo cuadro político el gobierno debería privilegiar instrumentos que logren una recaudación segura, pero acotada, para cerrar durante este año el tema impositivo y de esa manera generar certezas en materia tributaria.

Por ello, consideran que aspirar a lograr una recaudación del orden de 2% del PIB en total, incluyendo royalty, es lo realista y que, por ello, el debate se debe centrar es buscar consensos para llegar a esa meta. Desde esa óptica, advierten que el espacio que habría para dicho objetivo abarcaría, además del royaly, sólo las medidas contra la elusión y evasión, y eliminar algunas exenciones.

En este escenario, el jefe de bancada de RN, e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Sauerbaum, afirmó que, con los resultados electorales, “el gobierno debe entender que este es un segundo llamado de que los chilenos no comparten su programa refundacional y que se deben hacer modificaciones contundentes al programa de gobierno para poder avanzar. Tienen que renunciar a lo que le hace mal al país”.

No obstante ello, el legislador planteó que sí hay elementos que se pueden abordar y consensuar para sacar adelante una reforma tributaria: “Hay elementos que podemos rescatar de esta reforma, como lo son los temas de evasión, elusión y exenciones. Junto a ello, el avance en royalty minero, pero todo paso a paso y bajar las expectativas de recaudación a una más realista”.

Para el diputado, “si se hace un buen trabajo prelegislativo y se establece un marco de acuerdo, puede ser un trámite rápido. Es lo que nosotros le hemos ofrecido al gobierno desde el primer día, pero no nos escuchó. Esperamos que ahora sí podamos tener un mejor diálogo, luego de los resultados de los consejeros constitucionales, ya que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria ni ciudadana para hacer los cambios que quiere”.

Su par de RN, Miguel Mellado, complementa la idea señalando que “en evasión y elusión podemos tener algún tipo de acuerdo, pero es importante también dar incentivos a la inversión y entregar certezas o invariabilidad tributaria para la inversión. Tenemos que incentivar que lleguen inversionistas extranjeros. Ese incentivo tiene que discutirse dentro de este proyecto”. Para Mellado, donde sí hay certeza es en que tanto “el impuesto al patrimonio, como el que gravaba las utilidades reinvertidas, ya no corren”.

Mellado suma otro elemento que cree que se puede conversar: “Podemos analizar sobre aumentar la base impositiva en el impuesto de las personas, ya que con eso incentivamos a que el gobierno muestre en qué gasta los recursos y exista una mayor gestión de parte del Estado”. También ve que “una meta razonable de recaudación podría ser algo cercano a 2% del PIB. Esa es una meta realista, no como la original, que buscaba una recaudación de 4%”.

Un matiz muestra el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, quien también integra la Comisión de Hacienda. Esto, porque antes de hablar de los temas netamente impositivos, planteó que se debe analizar cómo y en qué está gastando los recursos el Estado. “El tema de fondo es que el Estado debe acreditar que necesita más recursos, porque los chilenos ven todos los días que se malgasta. Entonces, lo que queremos es que nos muestren dónde y cómo se gastarán esos recursos, luego podemos ponernos de acuerdo sobre qué política se tiene que implementar y ahí siempre encontrarán apoyo de nosotros”.

Con respecto a mejorar el control de la evasión y elusión, afirmó que ese es “un compromiso que tiene que tener siempre el Estado. Y si, por ejemplo, el gobierno dijera que quiera más presupuesto para tener más fiscalizadores en el Servicio de Impuestos Internos estaremos de acuerdo, porque es una labor fundamental del Estado. No queremos que haya evasores”.

En el Senado, los representantes de la oposición van por ese mismo camino. Gustavo Sanhueza, jefe de comité de senadores de la UDI, sostuvo que “si el gobierno quiere sentarse a conversar, tenemos que focalizar primero en lo que es la evasión y elusión, y combatir la informalidad”. Esto, porque a su juicio “hay varias maneras de recaudar recursos, y no solamente subiendo impuestos, ya que eso hace daño a la inversión, sobre todo en la situación en la que está el país”.

Y José García Ruminot (RN) puntualizó que el avanzar en elusión, evasión y exenciones “es una aproximación razonable”. Para el legislador, “en materia de fortalecimiento de normas antievasión y elusión debemos reforzar el carácter independiente de los Tribunales Tributarios. El SII no debe volver a ser juez y parte”.

En el oficialismo, en cambio, el diputado Jaime Naranjo (PS) tiene una postura totalmente distinta: “El resultado del proceso constituyente no altera la composición de fuerzas dentro del Congreso. Van por caminos distintos”.

Para Naranjo, el Partido Republicano “no ha mostrado ni ayer ni hoy ninguna voluntad de legislar sobre la materia y por otro lado son minoría marginal en ambas cámaras”.

Señaló que “el gobierno debe buscar todas las fórmulas posibles y actuar con realismo y flexibilidad para conseguir la meta propuesta de conseguir la recaudación original”. En ese escenario, no ve como algo suficiente el hecho de que se avance sólo con medidas contra la evasión, elusión y reducir exenciones. “Eso no es una reforma tributaria, sino que una reforma administrativa. Espero que la oposición tenga una apertura y tenga una propuesta alternativa. Cosa que hasta el momento no ha ocurrido”.