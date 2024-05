Reinaldo Rosales (PPD), precandidato por La Florida: “Soy el único candidato que cuenta con especialización en temas de seguridad”

Reinaldo Rosales tiene claro que el clivaje de la elección municipal de este año estará puesto en la seguridad. Por lo mismo, varias de las propuestas del actual concejal y militante PPD están orientadas en la materia. Su manejo del tema, asegura, es su mayor ventaja.

¿Por qué decidió ser candidato?

La motivación parte desde muy chico. Nací y he vivido toda mi vida en la Villa O’Higgins, uno de los sectores más complejos de la comuna. Desde ahí pude observar que estos sectores se encuentran muy abandonados, faltan muchas oportunidades. Fui viendo, en la medida que iba creciendo, cómo la vida de barrio desaparecía. Muchos de mis amigos encontraban la diversión en la droga. Otros, el desarrollo personal en la comisión de delitos. Eso fue lo que finalmente me motivó, porque yo tuve una vida distinta: tuve un papá boxeador, me metí a boxear a los 12 años y eso me generó oportunidades para poder desarrollarme en el deporte, alejarme de la droga. Logré terminar mi carrera, ingresar a la universidad y empecé a pensar que uno tiene que hacer cosas para cambiar eso.

¿Qué cree lo diferencia de los otros candidatos del pacto?

En época de campaña, todos somos simpáticos y prometemos cosas. Pero hay algo que no podemos borrar y es la historia. Yo tengo una de trabajo, de servicio, pero, además, en todo este tiempo me he venido preparando. Soy abogado, pero también tengo un magíster en seguridad ciudadana. Creo que soy el único candidato que cuenta con la especialización en temas de seguridad.

¿Qué tan importante es que el sector se se quede con la alcaldía?

La Florida ha estado muy abandonada. Tenemos a un eterno precandidato a cualquier cosa, pero no un alcalde. Eso se ha notado mucho. El alcalde lo que hace generalmente es que implementa políticas que llegan con la tele y se van con la tele, pero que no resuelven ningún problema. En el tema de seguridad, se demolió lo que él denominó las narcocasas, que finalmente fueron ampliaciones irregulares en que no se incautó drogas ni armas, no hubo detenidos.

¿Cuáles son sus propuestas?

Implementaremos una seguridad inteligente. Aplicaremos medidas distintas para barrios diferentes. No es posible que en una comuna como La Florida, que tiene barrios tan diversos, se apliquen las mismas medidas de seguridad. Lo que vamos a hacer es utilizar la tecnología en cuanto a drones, cámaras de vigilancia y pórticos, el reconocimiento facial. Queremos instalar una central de vigilancia que monitoree 24/7 las cámaras, alarmas y pórticos. Y tenemos varias medidas más. Vamos a poner fin a las listas de espera a través de la contratación de especialistas en los Cesfam.