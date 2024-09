Republicanos presionan a la UDI para que bajen a candidato a gobernador Omar Sabat

“Es un tema que tenemos que conversar (...)”, aseveró temprano por la mañana del martes el diputado y timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, en conversación con Tele13 Radio.

El “tema” al que se refirió el parlamentario era la situación de Omar Sabat (UDI), exalcalde de Valdivia y hoy candidato de Chile Vamos a la Gobernación del partido, que está sobre la mesa. Incluso, durante la negociación entre los partidos del bloque, su nombre también fue motivo de controversia pese a liderar los sondeos encargados por Chile Vamos para definir la candidatura.

¿La razón? En junio de este año, el exalcalde Sabat fue controlado por Carabineros mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El hecho reflotó pues a inicios de esta semana se anunció su formalización para fines de septiembre, casi un mes antes de la elección de octubre.

En la entrevista radial, el diputado Ramírez continuó: “Durante las últimas semanas bajamos varios candidatos. Estoy hablando de tres o cuatro, porque luego de la inscripción de candidaturas llegó a nuestro conocimiento que tenían causas que nosotros consideramos que ameritaban que fueran bajados (...). Les quitamos el apoyo. Nosotros tenemos que tener estándares altos y lo de Omar Sabat se tiene que conversar”.

La puerta que abrió Ramírez fue detectada de inmediato por el Partido Republicano, quienes apuestan por posicionar a su carta en la zona, Carolina Zúñiga. Por lo mismo, comenzaron a presionar para que el gremialismo baje a su postulante.

“Quiero valorar la decisión de la UDI, comunicada por su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, de que van a evaluar la continuidad de la candidatura de Omar Sabat a gobernador en la Región de Los Ríos. Evidentemente, alguien que va a ser formalizado por manejo en estado de ebriedad no puede seguir en carrera. Hace dos semanas estuve en Los Ríos y está claro que Carolina Zúñiga es la mejor alternativa para la región”, afirmó el diputado José Carlos Meza.

Lo propio hizo la secretaria general de la colectividad de José Antonio Kast, Ruth Hurtado. “Cada coalición o partido debe evaluar los estándares que exige a sus candidatos, pero evidentemente que un candidato que va a ser formalizado por conducción en estado de ebriedad, a un mes de la elección, es algo muy complejo de justificar”, declaró.

En la interna de la UDI dicen que el tema no fue abordado durante la jornada del martes. El secretario general de dicha colectividad, el diputado Juan Antonio Coloma, a diferencia de Ramírez, reiteró que “(lo de Omar Sabat) es un tema antiguo, que se conocía desde antes de la inscripción de las candidaturas y donde Sabat reconoció la falta, dio la cara y se puso a disposición de la justicia desde el día uno. Su candidatura está completamente firme”.

Sin embargo, la filtración de un audio publicado por Bio-Bio del candidato, donde alude a la senadora por la región, María José Gatica (RN), elevó el tono dentro de la misma coalición.

En el registro, Sabat alude a presiones de Gatica (RN): “No hue..., no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados. Firme a nivel nacional. Esas hue... de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hue... que han estado hinchando las bolas”.

Consultada al respecto, Gatica indicó que “hay una ley, la ley Emilia, que impulsaron sus padres después de perderla en un accidente. Tenía apenas nueve meses. Eso tiene que generar conciencia. A los que estamos en política se nos exige un estándar mayor. Le pido al candidato y a su partido que tomen una pausa, que reflexionen y piensen en el daño que está generando a la imagen de nuestro sector. Hay muy buenos candidatos que se ven perjudicados por su actuar. Lo invito a que deje de pensar en él y piense en los efectos secundarios de sus dichos y acciones”.

En el entorno de la senadora aseguran que espera una señal de la abanderada presidencial del sector, Evelyn Matthei, por la situación. Y es que ese mismo emplazamiento ya lo había hecho a través de X a inicios de agosto cuando el candidato Sabat ya estaba inscrito como representante del sector.