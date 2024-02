Reunión de emergencia y emplazamientos del Congreso: cómo La Moneda reaccionó al secuestro del refugiado venezolano

Este miércoles, pasadas las 17.00, llegó el ministro de Justicia, Luis Cordero, a La Moneda para reunirse en uno de los comedores con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve. Al encuentro también se sumaron el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, y el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero.

Las autoridades fueron citadas a una reunión de urgencia luego de que se hiciera público el secuestro en Independencia del exmilitar venezolano Ronald Ojeda -acusado de operar contra Nicolás Maduro en su país- por parte de cuatro individuos.

En Palacio transmiten que el Presidente Gabriel Boric no se sumó a la cita, pero que estuvo monitoreando el tema y hablando con Interior y Cancillería.

La difusión del caso provocó la presión inmediata de parlamentarios, de oficialismo y oposición, que exigieron celeridad en las gestiones, ya que todo indicaba que la víctima tiene condición de refugiado en Chile, lo que motivaba las sospechas de que fuera un caso de contrainteligencia.

Este antecedente, de hecho, más tarde fue confirmado a La Tercera por fuentes de gobierno. Ronald Ojeda en 2018 -durante la segunda administración de Sebastián Piñera- inició el trámite para el refugio, el que fue otorgado en noviembre de 2023, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En Palacio se realizaron tratativas durante todo el día para recabar antecedentes. Minutos antes de la reunión de ministros, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, había estado en La Moneda para resolver temas de la misma índole.

La instrucción que se entregó desde el Ejecutivo era que toda la información tendría que ser canalizada desde Interior, por la complejidad del tema y porque las interrogantes eran muchas, comenzando por las sospechas inmediatas de algunos sectores políticos de que pudiera estar detrás del caso el régimen de Nicolás Maduro.

Por ello, es que desde el gobierno llamaron a tratar con máxima rigurosidad el asunto y le pidieron a Van Klaveren que asistiera a la reunión, pese a que este jueves tiene planificado un viaje a Abu Dabi, Emiratos Árabes.

Por todo ello la cita fue larga, ya que las autoridades buscaban darle una salida comunicacional a un caso que está siendo investigado por la Fiscalía.

La preocupación mayor en el oficialismo radicaba en las versiones que hacían alusión a que el refugiado venezolano habría sido sacado del país, lo que implicaría una vulneración a la seguridad chilena y a sus autoridades.

El excomisionado de seguridad venezolano, Iván Simonovis, en entrevista con 24 horas, indicó: “Lo último que se me dijo es que el teniente estaría ya en Venezuela. Es algo que no puedo asegurar, pero un compañero de él me dijo que los familiares le acaban de informar eso”.

Pasadas las 20.00, el subsecretario Monsalve realizó un punto de prensa, instancia en que no descartó ni confirmó la información que ha trascendido. “El gobierno se coloca en todas las hipótesis”, recalcó en más de una ocasión.

Asimismo, evitó ratificar, argumentando que por ley está prohibido, que el exmilitar venezolano estuviera en el país en calidad de refugiado.

Piden que se convoque al Cosena

En la oposición no tardaron en reaccionar. “Emplazamos al gobierno de Boric a disponer todos los medios necesarios para esclarecer esta situación”, dijo el diputado Diego Schalper (RN), integrante de la comisión de Seguridad.

Mientras que Cristhian Moreira (UDI) aseguró que “si esto se trata de una operación de contrainteligencia por agentes venezolanos, eso es más grave aún porque se estaría violando la soberanía de nuestro país, por eso hay que poner ojo en esta situación y es importante que las policías puedan rescatar a esta persona si está secuestrada y puedan esclarecer los motivos de este hecho”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, coincidió: “El secuestro de un ciudadano venezolano, en territorio nacional, y que tendría la calidad de refugiado político, es de la máxima gravedad y requiere de la acción inmediata de nuestras policías para ubicarlo y para lograr su liberación. De comprobarse que en la operación participaron agentes extranjeros, es un atentado grave a la soberanía y a la seguridad nacional, por lo que hacemos un llamado al gobierno para que disponga de todos los medios necesarios para enfrentar esta situación”. Mientras que la bancada de la colectividad también se manifestó por el caso y pidió que se convoque el Consejo Nacional de Seguridad (Cosena).

Esa misma solicitud la hizo el senador de Demócratas Matías Walker, quien publicó, en su cuenta de X, que “informaciones de prensa revelan que el teniente coronel (R) de Venezuela, Ronald Ojeda, habría sido víctima de secuestro en nuestro país. Esto es gravísimo y revela la necesidad de que el Presidente Gabriel Boric convoque al Cosena. Se requiere una respuesta, tanto desde el punto de vista diplomático como desde el de seguridad nacional, acorde a esta gravísima invasión a la soberanía nacional”.

El diputado Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, envió un correo a la Comisión de Defensa de la Cámara para que se cite de forma urgente a la ministra de la cartera, Maya Fernández, quien retomó sus vacaciones, que habían sido interrumpidas por los incendios en la Región de Valparaíso.

En el oficialismo, el diputado Jaime Araya (PPD) comentó que “es una situación de la máxima gravedad, es urgente que se puedan aclarar los hechos a la brevedad, porque era un refugiado, si se confirma la participación de agentes venezolanos en el secuestro, Chile debe romper todo tipo de relaciones y denunciar a la narcodictadura de Maduro en tribunales internacionales”.

En el Frente Amplio, por otro lado, tomaron distancia de la idea de convocar al Cosena. El diputado RD Jaime Sáez, por su parte, sostuvo que “lo que corresponde es realizar una investigación con la mayor premura, entiendo que está a cargo de Carabineros y la Policía de Investigaciones, son esos los organismos, junto con el Ministerio Público, que instruye las diligencias a realizar los que tienen que estar a cargo”.

Y agregó: “Sobre la posibilidad de invocar al Cosena me parece muy apresurado, es establecer conjeturas que no corresponden cuando no están del todo claro y dilucidadas las circunstancias y si es que corresponde a un secuestro y quiénes serían los hechores de este ilícito”.

El Partido Comunista, en tanto, hasta el cierre de esta edición, no se había pronunciado.