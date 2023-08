Ricardo Cifuentes (DC) sobre pacto fiscal y pensiones: “Chile necesita reformas estructurales pronto, para cerrar el capítulo”

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC) se refirió a los acuerdos con el gobierno para impulsar el pacto fiscal y la reforma de pensiones, iniciativas que son consideradas vitales dentro del programa del Presidente Gabriel Boric.

En conversión con Tolerancia Cero, de CNN Chile, Cifuentes dijo que “la misión de los políticos es llegar a acuerdo, no existe en la política otro instrumento que utilizar para el desarrollo y crecimiento del país que no sea buscar acuerdo en un ambiente de diálogo e intercambio de opiniones. Desagraciadamente, este clima tan crispado que hay en la sociedad chilena, que viene de octubre de 2019 y que no hemos podido controlar, no ha permitido generar estos acuerdos específicos en algunas materias, aunque sí ha permitido generar acuerdos para tener dos procesos constitucionales”.

“Creemos que Chile necesita reformas estructurales pronto para cerrar el capítulo de tanta incertidumbre respecto del pacto fiscal, de las pensiones, respecto de la seguridad, que es una cuestión tan trascendental”, aseveró.

Con respecto a la reforma previsional, reiteró la postura de la DC de apoyar un acuerdo con una repartición de 3% para las cuentas individuales y un 3% para un fondo solidario y además de “otros puntos más” que ha planteado el falangismo. Sobre el nudo generado por la postura de la oposición, de que el 6% tiene que ir totalmente a las cuentas individuales, afirmó que “tenemos que evaluar el nuevo escenario que se pueda producir a partir del acuerdo del 3% y 3%, pero también hay otros elementos de la reforma previsional que son más complicadas que este”.

Cifuentes especificó que además de la propuesta de que el 3% y 3%, es fundamental el rol que tomarán las AFP en la discusión: “Si la industria se va a dividir o no se va a dividir, eso puede generar tensiones no solo con la oposición, sino que también al interior del propio gobierno, entonces cómo se va a resolver esto tiene que ver con la agilidad que tenga la ministra del Trabajo y el gobierno”.

50 años del Golpe de Estado

A pocas semanas de que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado, y cuya previa ha estado marcada por la crispación política, Cifuentes afirmó que “el gobierno hasta ahora no ha enfrentado la conmemoración”.

“Yo creo que hay un clima de crispación, de enojo, de ansiedad que vas más allá del 11 de septiembre, que tiene que ver con estos problemas con la sociedad chilena, que no ha sido capaz de resolver bien. Aquí hay problemas de expectativas de la juventud, que no sienten integrados y que no ve que el país los integra”, dijo el diputado DC.

Asimismo, y sobre los actos del gobierno del Presidente Boric frente a esta fecha, Cifuentes fue tajante en decir que “el gobierno hasta ahora no ha enfrentado la conmemoración. Yo no he visto ninguna acción todavía”.