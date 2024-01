Se tensiona relación con el PS y con la derecha: los coletazos que dejó la ofensiva de Jackson

Son pocas las ocasiones en que el exministro Giorgio Jackson (Revolución Democrática) se ha dejado ver en público desde que salió del gobierno hace cinco meses. Su más reciente aparición tuvo lugar este lunes, cerca del mediodía, y volvió a poner todos los ojos sobre él.

El extitular de Desarrollo Social llegó hasta el Centro de Justicia de Santiago para presentar acciones judiciales por injurias, calumnias y difamaciones de las que, acusa, fue objeto en el marco de la discusión del caso Convenios.

En total, fueron tres las acciones judiciales que anunció. Una de ellas es una demanda “por daño a la honra, por difamación” en contra del senador Fidel Espinoza (Partido Socialista). “Se refirió a mí como el líder de una banda de criminales”, acusó el exdiputado.

Desde La Moneda, tras participar en una actividad sobre la pausa activa de los traspasos a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el senador socialista respondió a la demanda. “La asumo con absoluta tranquilidad: tengo la plena convicción de que nunca he incriminado a nadie en un delito. Sí he manifestado duras críticas políticas”, sostuvo el parlamentario.

Al ser consultado sobre si le pediría disculpas a Jackson, respondió que “uno pide disculpas cuando efectivamente ha considerado que ha atropellado un derecho o la honra. No lo he hecho con él. Yo he hecho críticas políticas”.

En julio del año pasado, luego del robo de 23 computadores desde dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, Espinoza publicó en redes sociales: “Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. Renuncia, Jackson. Eres el líder de la banda”.

FOTO: DEDVI MISSENE

La tranquilidad de Espinoza, sin embargo, no es expandida en el partido que preside la senadora Paulina Vodanovic. En la colectividad reconocen que la arremetida de Jackson complica y podría alterar las relaciones al interior de la alianza de gobierno.

De hecho, el propio senador manifestó que considera “un error garrafal” que el presidente del Revolución Democrática, Diego Vela, notifique a la presidenta del PS “un minuto antes” de presentar la demanda. “Me parece que una vez más demuestran que son amateur para hacer política”, concluyó.

Por lo mismo, la ofensiva del exministro fue tema obligado en la reunión de mesa que el PS celebró la tarde del lunes. Ahí redactaron una declaración en que señalan que “lamentamos que no haya habido antes la posibilidad de dialogar. Tratándose de una discusión política, la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia. El senador Espinoza ha actuado conforme a la política partidaria en las votaciones ante el Senado, respaldando al gobierno permanentemente”.

Además, desde la directiva agregaron que “para nuestro partido la unidad del progresismo es la base principal para avanzar por un país más justo para todos. Estimamos que estas acciones legales en nada ayudan a ello y llamamos a redoblar nuestros esfuerzos al respecto”.

En esa misma línea, el senador Gastón Saavedra (PS) manifestó que “espero que esto no dificulte las relaciones al interior del oficialismo, no provoque desencuentros en un momento donde tenemos que tener la mayor unidad posible para la recta final del gobierno. Jackson está judicializando la relación con el senador Espinoza. Eso me parece que es complejo”.

Dentro de la bancada de diputados socialistas, en todo caso, no es tanto el malestar. Según cuentan algunos de ellos, los malos tratos que han recibido del senador generaron que, en esta ocasión, no todos quieran salir a defenderlo. Es más, el jefe de bancada de los diputados socialistas, Daniel Manouchehri, afirmó que “nos parece bien que el ministro Jackson haya puesto una demanda. Aquí se dijeron barbaridades de él, se dijo que estaba detrás del robo de los computadores, que era el jefe de una mafia”.

25/09/2023 PROCESO CONSTITUCIONAL EN LA FOTO: Daniel Manouchehri FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Asimismo, hubo inquietud en Revolución Democrática por la defensa de la directiva socialista a su senador. La diputada Maite Orsini señaló que la demanda se circunscribe a “su accionar particular que en ningún caso creo que representen el espíritu del PS, quienes son y serán nuestros aliados”.

Orsini salió en defensa de su partido, RD, en medio del cambio de gabinete.

Incluso desde el gobierno salieron a respaldar al exsecretario de Estado. “Cada persona tiene derecho, en el marco de la Constitución y las leyes, a ejercer acciones legales”, sostuvo la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Uno de los que se atrevió a poner paños fríos fue el diputado Nelson Venegas (PS). Consultado al respecto, él respondió que “hubiera sido preferible que este tipo de controversias hubiesen sido resueltas desde la política. Yo al menos habría tratado de agotar todo tipo de instancias de conversaciones antes de iniciar acciones judiciales contra personas que son del mismo conglomerado, con que somos aliados”.

Oposición dividida

Además de la demanda en contra de Espinoza, el militante y fundador de Revolución Democrática (RD) interpuso acciones legales contra la UDI, partido que a través de una carta había manifestado que Jackson “habría sido autor de dos delitos”. Asimismo, la acción va dirigida contra Jorge Errázuriz, empresario que lo acusó de estar involucrado en el caso líos de platas y lo calificó como autor del robo de 23 computadores de su exministerio.

En la oposición no hay un diagnóstico común. Eso sí, los diputados coinciden en que fue una mala decisión la del exministro de presentar las acciones judiciales, pues señalan que esto tendrá repercusiones para el gobierno en la búsqueda de acuerdos para las reformas tributaria y de pensiones.

El jefe de bancada de los diputados UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que “es difícil separar al exministro Jackson del actual gobierno. Esta acción exacerba las condiciones que impiden una conversación serena y productiva con el gobierno”.

Respecto de los pasos que tomará el partido, Ramírez acotó que “le vamos a pedir a la justicia que primero establezca las responsabilidades por el caso Convenios, y que luego resuelva esta acción que se presentó hoy”.

Frank Sauberbaum, jefe de bancada en RN, aseguró que “no ayuda en nada la presentación que pudiera hacer Jackson”. A juicio del parlamentario, “el gobierno tiene una situación de debilidad enorme entre sus propios socios, más todavía con la oposición, por lo tanto, tenemos una situación muy frágil para seguir agregándole elementos negativos”.

En Evópoli, el líder de sus diputados, Francisco Undurraga, acusó que Jackson tiene “poca habilidad política y pone en riesgo la capacidad de llegar a acuerdos con el gobierno”.

Aunque el Partido Republicano ha mostrado una oposición más férrea que Chile Vamos, el titular de la bancada de diputados, Agustín Romero, consideró que Jackson “está haciendo prácticamente imposible que se pueda llegar a algún acuerdo, especialmente en la reforma previsional, tributaria”.

“Se le va a complicar muchísimo al gobierno, no sé cómo van a llegar a acuerdos si tienen a la oposición demandada o querellada”, complementó Romero.

Desde los senadores, sin embargo, no apostaron por elevar el tono con el gobierno. El jefe de bancada de la UDI de la Cámara Alta, Gustavo Sanhueza, separó la demanda penal del exministro de los acuerdos entre el gobierno y la oposición y afirmó que “no hay que confundir ni mezclar los temas”.

“La acción judicial es del ciudadano Jackson, no del gobierno. La disposición de llegar a acuerdos va a estar en la medida que sean buenos para los chilenos y en los términos que hemos planteado”, señaló Sanhueza.

El líder de los senadores de RN, Manuel José Ossandón, descartó que las demandas de Jackson “signifiquen mayor problema”. “Es una persona que inició una ofensiva judicial, porque se sintió afectada, y tiene derecho a hacerlo. Por mi parte, yo tengo toda la disposición del mundo a ayudar porque la gente nos eligió para avanzar y no para obstruir”, acotó Ossandón.