Senado aprueba nominación de Dorothy Pérez para ser contralora general

Por 46 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la sala del Senado aprobó la nominación de Dorothy Pérez para ser la contralora general de la República por los próximos ocho años.

Aunque durante todo el trámite que se dio en la Cámara Alta, con el respectivo paso por la Comisión de Constitución que recomendó al pleno del Senado aprobar la carta del gobierno, todos los actores -gobierno, Senado y la propia candidata- transmitían tranquilidad por el amplio número de senadores que estaban por aprobar su nombre, en las horas previas a la votación despertaron algunas dudas en varios de los senadores que no dudaron en expresar en el debate.

Uno de ellos fue el senador independiente Karim Bianchi quien se dirigió al resto de sus pares.

“Para qué nos vamos a hacer los desentendidos, yo creo que ya está arreglado y sabemos cómo se arreglan las cosas acá, yo no me creo esta cosa de la transversalidad y me asusta que tanto les guste a algunos la candidata”, lanzó Bianchi.

A renglón seguido, vino la intervención de Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien partió señalando: “Nosotros no somos parte de este acuerdo político entre unos y otros para esta nominación casi unánime de la contralora Dorothy Pérez”.

Junto con ello, Sepúlveda lanzó dardos directamente contra la contralora. “No cuidó la institucionalidad cuando le correspondía cuidarla, creo que no la protegió”, acusó la senadora. “Es más -continuó la senadora-, la expuso, ella era una funcionaria del contralor Bermúdez, ella pierde la confianza y qué es lo que hace un funcionario normal que quiere cuidar una institución donde la dio la génesis profesional”.

Ante las dudas que iban surgiendo entre los legisladores, es que desde la oposición, concretamente el Partido Republicano se activó un fuerte despliegue para afirmar la candidatura de Pérez. Fue así como entre los pasillos del Senado se vio a la diputada Chiara Barchiesi junto a su hermano, el exconsejero constitucional, Antonio Barchiesi, hablando con distintos senadores del tema, como Rojo Edwards (Ind. -socialcristiano), Carmen Gloria Aravena (republicana), además de algunos oficialistas.

El camino de Pérez a la titularidad de la Contraloría

La candidata de La Moneda debió sortear las últimas vallas durante las horas previas a la votación, pues según dio a conocer The Clinic, el 2 de septiembre, Pérez sostuvo una reunión con los senadores Jaime Quintana -presidente del PPD- y Alfonso De Urresti (PS) -presidente de la Comisión de Constitución-, además del alcalde de Chillán, Camilo Benavente (PPD).

La cita tenía por objetivo expresarle a Pérez un reclamo por las investigaciones que llevaba adelante la Contraloría Regional del Ñuble en contra del municipio de Chillán. Concretamente, la investigación sumaria -que incluía a funcionarios y al alcalde Benavente- fue por irregularidades que se detectaron en la compra de una medialuna, por la cual el municipio desembolsó $ 3.276 millones.

Al día siguiente de la reunión, la contralora subrogante cambió de manos la investigación, trasladándola a una funcionaria de su confianza.

Este flanco se transformó en uno de los últimos que debió cerrar la contralora subrogante para llegar a la titularidad de la centenaria institución.