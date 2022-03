Caso Rojas Vade: Senado aprueba proyecto para permitir la renuncia de constituyentes, pero rechaza posibilidad de reemplazo

Este miércoles la Cámara Alta aprobó en primer trámite -con 31 votos a favor- el proyecto de reforma constitucional que permite la renuncia de los constituyentes que redactan la propuesta de una nueva Carta Fundamental. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados.

La norma modifica el artículo 134 de la Constitución y establece que “los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones”.

También se deliberó respecto a las vacantes de convencionales pertenecientes a listas conformadas sólo por independientes. En este punto la reforma indicaba que el reemplazo “se hará con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidatos del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo”.

Esta segunda indicación, sin embargo, no alcanzó los votos necesarios y fue rechazada por los senadores con 12 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones.

El senador independiente, Carlos Bianchi, quien preside la comisión de Gobierno Interior de la Cámara Alta, dijo durante la sesión: “Hago un llamado (...) a que podamos votar tanto la renuncia como el reemplazo”.

No obstante, la senadora Luz Ebensperger (UDI), solicitó la votación separada de los puntos y en la discusión previa a la deliberación manifestó su voto a favor en general, pero en contra sobre materia de reemplazo. “En el artículo 51 no hay reemplazo para los independientes, no me parece justo que los independiente sean tratados igual que los partidos políticos”.

Rojas Vade y su anuncio de volver a la Convención

“Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”.

De esa manera anunció este lunes el constituyente, Rodrigo Rojas Vade, que volvería a sus funciones en el órgano redactor. En la oportunidad agregó, aludiendo al proyecto que tramitó este miércoles el Senado, que “me comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso”.

Su declaración -que generó rechazo transversal por parte de los constituyentes, muchos de los cuales incluso le pidieron no retornar- ocurre meses después de que La Tercera Domingo revelará que Rojas no padecía cáncer. En medio de la polémica por la mentira que había sostenido, el convencional había asegurado que dejaría sus funciones en el organismo.

Sin embargo, esta semana sorpresivamente anunció su retorno, solo días después de comparecer ante la Comisión de Ética de la Convención. La mesa directiva del organismo, encabezada por María Elisa Quinteros, confirmó que el representante por el distrito 13 les había enviado un correo anunciando que retomaría sus funciones el martes 1 de marzo. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió. Rojas Vade señaló el martes -a través de su cuenta de Instagram- que se “mantendría en espera” a la discusión legislativa del proyecto para viabilizar su renuncia.

Anteriores disimilitudes por normativa constitucional

Días previos a la resolución de la Cámara Alta, surgieron discrepancias respecto a la legislatura de la normativa constitucional. La presidenta del Senado, Ximena Rincón, había explicado a principios de esta semana que la iniciativa consistía en “proveer el reemplazo, es en eso lo que hay vacío hoy día, no en la posibilidad de que el deje de ser convencional constituyente”.

Situación similar se dio tanto desde sectores de la derecha como entre parlamentarios del Partido Socialista, quienes argumentaron que el artículo 60 de la actual Constitución -el cual aplica para el Congreso y la Convención- bastaría para que Rojas Vade quede fuera del proceso constituyente.

En concreto, el artículo aludido señala en su inciso final: “Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional (TC)”.

Mientras que, La exministra del Tribunal Constitucional y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, Marisol Peña, argumentó que, si bien en materia de renuncia los convencionales se rigen por el artículo 60 de la Constitución, existe un vacío normativo. “No se modificó el listado de competencias del TC, que no está en el artículo 60, está en el artículo 93. Ahí se ve que es competencia del TC pronunciarse sobre la renuncia de los parlamentarios en caso de enfermedades graves, pero no dice ‘y convencionales constituyentes’”, explicó Peña.