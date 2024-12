Senador Castro por monto de devoluciones de isapres: “La política está claramente al debe en esta ley en particular”

“La política está claramente al debe en esta ley en particular”. Esta fue la conclusión a la que llegó el senador y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, quien este lunes elevó críticas en contra de sus pares parlamentarios que aprobaron en mayo pasado la ley corta, la cual permite a las aseguradoras viabilizar el fallo de la Corte Suprema respecto a la tabla de factores.

Esto, tras conocerse los montos y los planes de devolución que harán las isapres, en donde algunos de los afiliados involucrados recibirán incluso menos de $1.000 mensuales en algunos periodos de la devolución, sobre todo al inicio y los más jóvenes, toda vez que en la ley también quedó establecido que se privilegiará a los de mayor edad.

En entrevista con Vía Pública de 24 Horas, el legislador -quien se abstuvo en la votación de la ley corta- criticó que “hay una cantidad de parlamentarios que me consta que no tuvieron información plena, no tuvieron convicción plena, en la práctica es cuando uno está legislando, tiene que hacerse cargo de los efectos de lo que uno está legislando”.

“En ese sentido advertimos (…) que esto no era una solución en el corto o mediano plazo para las personas, que son las castigadas en el precio de su plan de isapres. Y en ese sentido hubo una mayoría de gente izquierda, derecha, ahí están las votaciones en las dos cámaras, que simplemente concurrió a este acuerdo sin saber, sin indagar, sin hacerse una convicción y que hoy día, claro, algunos se lamentan, pero yo creo que eso no es aceptable cuando somos todos mayores de edad, estamos en un cargo de representación popular, tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos y de los efectos concretos”, reprochó.

En torno a esta autocrítica como Poder Legislativo, Castro señaló que “yo estando ahí, escuchando a mis colegas parlamentarios que votaron a favor, me daba cuenta de cómo había una falta de profundidad o de una mirada del qué va a pasar el día después, qué consecuencias va a tener para la gente, sólo en aras de la presión política que hubo en ese momento, en el mes de mayo, para llegar a un acuerdo”.

El senador reprochó que “la tendencia en los últimos años es muchas veces a legislar más mirando a la galería en el corto plazo, es decir, cómo quedar bien para afuera sin medir las consecuencias de lo que se está legislando”.

“Eso es bastante lamentable y frívolo, pero son las situaciones que hoy día están ocurriendo y que, dramáticamente, a la vuelta de la esquina, se percibe, finalmente, ese grave error de conciencia plena de saber lo que se está haciendo en una ley. Y eso a mí me parece delicado en los tiempos que corren, muchos miran para el lado o dicen que no sabían las consecuencias o los efectos, pero en la práctica nadie puede eximirse de una responsabilidad”, sostuvo.

Sumado a ello, lanzó sus dardos contra el gobierno, asegurando que “tiene una primera responsabilidad” al llevar la conducción del proyecto.

“Llevó el motor de lo que era esta ley, la tramitaron ministros de Estado, se buscó un acuerdo finalmente bajo esa fórmula, que no era una fórmula adecuada y en esto se buscó una transversalidad, que hubo votos para eso, pero no para la conciencia de decir, miren, cuidado porque aquí viene un problema que va a rebotar en las mismas personas”, complementó.

Cabe indicar que para este martes los senadores que integran la Comisión de Salud citaron al superintendente de Salud, Víctor Torres, para explicar las condiciones de pago de las isapres a los afiliados.

“Mañana (hoy) está convocado el superintendente de Salud a la Comisión del Senado para poder aclarar cómo es posible que la población de menos de 65 años, que es la más afectada, que tiene rangos variables de devolución, en promedio es $1.600.000, la devolución promedio de todos los cotizantes, pero en la práctica hay gente que está por devolvérsele 100 pesos (…) parece realmente una provocación”, sentenció.