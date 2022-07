Senador Daniel Núñez (PC) advierte que “en este minuto no veo prioridad en cambiar cosas de la nueva Constitución”

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez abordó lo que será el plebiscito del 4 de septiembre donde Chile definirá si quiere o no una nueva Constitución.

Esa jornada los chilenos deberán acudir a las urnas para votar la propuesta de nueva Carta Magna para el país emanada por la Convención Constitucional. En caso de que triunfe el Apruebo, será ese texto el que entrará en vigencia, en caso de que triunfe el Rechazo, el país seguirá con la Constitución actual vigente de 1980.

Al respecto y frente al debate puesto en la mesa por Chile Vamos respecto a proponer una serie de reformas para modificar la Constitución actual, en caso de que gane el Rechazo, el comunista -que va por el Apruebo- afirmó que si bien él se abre a modificar en el futuro algunas cosas de la propuesta de la Convención, creía que en este minuto eso no era prioridad.

“Yo creo que sería absurdo decir ‘mire, la nueva Constitución está escrita en piedra y de aquí a 10 años no vamos a cambiar ninguna coma o ninguna letra’, eso sería absurdo plantearlo así. Por favor, si hay puntos a perfeccionar yo estoy disponible a revisarlos, pero de manera debatida y ciudadana”, indicó en diálogo con Radio Pauta.

Y agregó: “Yo en este minuto no veo prioridad en cambiar cosas de la nueva Constitución. Yo creo que en lo esencial ahí se avanza bastante”.

Si bien Núñez en un principio no quiso ahondar en aspectos negativos de la propuesta emanada por la Convención, reconoció que “a mí en lo personal no me convence del todo, y creo que podemos revisarlo, el tema de que los parlamentarios puedan proponer proyectos de ley con costo financiero del Estado”.

“Eso me genera cierto ruido, no tengo claro si es eficiente”, agregó.

En tanto, sobre las últimas encuestas de opinión que dan una ventaja al Rechazo sobre el Apruebo, Núñez les bajó el perfil y se mostró confiado en que la situación se debiera revertir las próximas semanas.

“Yo tengo la sensación que las últimas dos encuestas no ampliaron la ventaja del Rechazo, sino que la mantuvieron estable. Yo creo que el Rechazo, en mi opinión, se está estancando en las encuestas, puntos más, puntos menos. Y lo que debería ocurrir ahora es que empiece a subir el Apruebo en forma significativa”, indicó.

“Ahora, yo estoy muy confiado en que va a ganar el Apruebo a una nueva Constitución, porque la verdad es que una vez que uno tiene el texto disponible es muy distinto escuchar fragmentos a poder tener el texto, comentarlo, analizarlo. Es un texto bastante robusto”, concluyó.