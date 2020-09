Senador Insulza (PS): “No creo que el Partido Comunista quiera para Chile lo que está pasando en Venezuela, pero por qué no lo dice”

“Interesado, dispuesto, pero no en campaña”. Así respondió el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza al ser consultado respecto a una eventual candidatura a La Moneda.

En Conversaciones LT, un ciclo de diálogos exclusivos para suscriptores de La Tercera, Insulza sostuvo que espera que el candidato de la oposición sea definido en una primaria.

Asimismo, abordando la contingencia, se refirió a la declaración del Partido Comunista sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. “Es claro que desgraciadamente los partidos comunistas, no solamente el del acá, cargan con el peso de la caída del fenómeno soviético y del socialismo real”, argumentó. En esa línea, sostuvo que varias tiendas comunistas en Europa desaparecieron y otras cambiaron de nombre para gobernar. “Porque tienen que de alguna manera mostrar un rostro distinto y eso es lo que echo de menos en el Partido Comunista de Chile. Yo no creo que el Partido Comunista quiera para Chile lo que está pasando en Venezuela, pero por qué no lo dice, por qué no lo expresa diciendo nosotros somos partidarios de un proyecto demócrata social”.

“Que se comprometan directamente con la democracia, creo que le hace falta eso. A mí me parece una gran cosa que el alcalde Jadue haya declarado que condenaba de manera clara y taxativa las violaciones de derechos humanos en Venezuela, ojalá su partido hiciera lo mismo”, planteó.

“Parece que todavía creen que existe el comunismo de la Unión Soviética y la República Democrática Alemana y todas esas cosas, y no se dan cuenta lo que ha cambiado el mundo”, sostuvo.

Consultado respecto al posicionamiento del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el exministro descartó que ocurra lo que pasó con Alejandro Guillier el 2017, cuando el Comité Central del PS proclamó al actual senador como abanderado por su liderazgo en las encuestas, desplazando al expresidente Ricardo Lagos y al propio Insulza.

El exministro recalcó que “lo importante es generar una coalición que tenga una propuesta común, aunque no todos estén ahí”, dijo, señalando que tanto el Frente Amplio como el bloque del PC y el Partido Progresista deberán “tomar una decisión”.

“Yo no le hago asco a nadie que quiera entrar en ese proyecto común, de mayoría en serio”, sentenció, esgrimiendo además que “lo que a nosotros nos perjudica es que no tenemos una alianza”.

Además, el senador PS se refirió a una eventual candidatura del alcalde Joaquín Lavín. “Yo no votaría nunca por alguien de derecha, nunca. En ningún caso, en ninguna circunstancia, ni con candidato único votaría por alguien de derecha”, enfatizó.

“Lavín vive intentando las cosas que están de moda. Entonces a mí me pone contento cuando Lavín indica que hay que aplicar socialdemocracia, porque eso quiere decir que está de moda la socialdemocracia. Pero lo que él quiere no es socialdemocracia, eso no es socialdemocracia, eso es una cosa completamente distinta que se llamó en Estados Unidos en los tiempos de George Bush el conservantismo compasivo”, afirmó.

Por otra parte, Insulza comentó el apoyo expresado por el timonel del PS Álvaro Elizalde a una postulación del senador Carlos Montes. “Me pareció raro, porque en realidad el acuerdo promovido por la misma mesa era que nadie hablara de presidenciales hasta después del plebiscito, pero supongo que las tentaciones son grandes y a uno le preguntan”, indicó.

“Si tenemos un programa, si estamos en el mismo barco y hacemos una primaria, yo voy a votar por la o el que salga de esa primaria”, anunció, agregando que “lo importante es generar una coalición que tenga un programa común, una propuesta común, aunque no todos estén ahí, porque siempre ha habido fuerzas de izquierda disidentes”.

“Lo importante es que tengamos un programa, un proyecto, que estemos creando una mayoría efectivamente. La Nueva Mayoría nunca fue la mayoría que necesitábamos, estaba pegada con alfileres. Bastaba que uno dijera una cosa para que otro dijera otra y vivían condenándose unos a otros por cosas que habían dicho”, lamentó el senador socialista.