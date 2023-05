Senador Insulza (PS) y nueva Constitución: “Es muy difícil pedirle al Presidente que suscriba algo que esté más allá de sus principios”

El senador socialista José Miguel Insulza afirmó esta jornada que espera que, en el marco del nuevo proceso constituyente, el Partido Republicano se abra a dialogar con miras a la elaboración de una Carta Magna que represente a todos los chilenos y, dentro de este marco, aseguró que es “difícil” que el Presidente Gabriel Boric esté dispuesto a firmar un texto que “esté más allá de sus principios”.

“Yo creo que el Partido Republicano tiene que tomar una decisión pronto, sobre todo su líder (José Antonio Kast), porque si ellos no quieren nueva Constitución, mejor que lo digan ahora, porque está claro que sin ellos no va a haber Constitución”, afirmó el parlamentarios en declaraciones a la prensa.

Al respecto, el senador socialista recordó que, cuando el actual proceso constituyente estaba en sus albores, tras el rechazo que obtuvo el texto de la extinta Convención Constitucional, los parlamentarios republicanos se mostraron contrarios al inicio de una nueva discusión.

“La pregunta es si cambiaron de opinión o no. Porque si no cambiaron de opinión, para qué vamos a armar toda la parafernalia de reunir comisiones, reunir gente, etc., para que ellos digan que quieren la misma Constitución que tenemos ahora”, indicó Insulza.

En este sentido, destacó que “el Partido Republicano no tiene mayoría (en el Consejo Constitucional), pero si tiene votos suficientes para bloquear cada uno de los artículos que se aprueben de la Constitución. Es bueno que lo diga pronto para que no perdamos tiempo en un ejercicio inútil”.

Al respecto, y consultado sobre declaraciones realizadas a El Mostrador, donde sostuvo que “no creo que el Presidente Boric esté disponible para firmar cualquier Constitución”, Insulza ahondó en sus dichos, y señaló que es “es muy difícil pedirle al Presidente de la República y a cualquier persona que suscriba algo que esté más allá de sus principios”.

En este sentido, indicó que “yo no me imagino, por ejemplo, un proyecto de Constitución que consagre en Chile la pena de muerte, o niegue completamente todas las normas de Derechos Humanos, etc, y que además el Presidente de la República lo vaya a firmar, yo lo veo complicado”.

Consultado respecto de si el Presidente Boric estaría obligado a firmar una nueva Constitución aunque la considere “inaceptable”, indicó que “él tendrá que ver eso. Yo espero que eso no ocurra, yo espero que lleguemos a algún acuerdo (…) yo espero que en este país se dialogue y que todos nos sintamos representados por el mismo texto”.

“Ojalá que no lleguemos a una situación en que una persona diga ‘está Constitución no puede ser mi Constitución’”, agregó.

Por otra parte, Insulza fue consultado por un proyecto de reforma constitucional presentado por dos diputados ex-PDG, quienes propusieron que, frente a un eventual nuevo rechazo del texto constitucional, no se puede comenzar un tercer proceso antes de 8 años.

“En Centroamérica existen unas normas constitucionales que son lo que se llaman las constituciones pétreas, que prohiben cambiar la Constitución, entonces eso ha provocado varios problemas en países centroamericanos, porque no hay nada más absurdo que decir ‘está es la Constitución y nadie puede pedir modificarla después. Esto es un caso parecido. Ellos están diciendo ‘8 años sin que nadie modifique la Constitución’, no creo que sea posible, francamente no creo que sea constitucional”, afirmó.