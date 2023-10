Senadores de Chile Vamos se cuadran contra el veto del gobierno a la ley de usurpaciones y cuestionan concepto de tomas “pacíficas”

La tarde de este martes, los senadores de Chile Vamos, en bloque, criticaron duramente el veto que presentó el gobierno en contra del proyecto de ley de usurpaciones, asegurando que con el requerimiento del Ejecutivo “es más grave robar un celular” que una propiedad o bien y criticaron duramente el uso del concepto de tomas “pacíficas”, que fue usado por el Ejecutivo para referirse a aquellas usurpaciones de propiedades en las que no hubo violencia contra personas ni daños en objetos.

Desde el Congreso, el grupo de parlamentarios se cuadró para emitir sus opiniones respecto al veto del gobierno, minutos después de que la ministra Carolina Tohá expusiera en la Cámara Alta durante la discusión de una nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

En su intervención, la secretaria de Estado, al igual como lo hizo más temprano en la Cámara de Diputados, defendió la decisión del Ejecutivo y nuevamente se refirió a las críticas que recibió por el uso del concepto de “usurpación pacífica”, afirmando que su uso fue “errado”.

“Este concepto de usurpación pacífica no existe. Si alguna vez lo hemos ocupado, o yo misma, es un concepto errado. El concepto es ‘no violenta’, y ese concepto está en la ley, está en la ley que aprobó este Congreso, está en la ley antigua y se refiera a la usurpación en que no hay violencia ni intimidación a las personas y no hay daño a las cosas”, aseveró Tohá en su intervención.

El senador y presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), criticó el concepto en el punto de prensa posterior, afirmando que la Ley de Usurpaciones “es quizás la más pedida por distintas personas a lo largo del país (...) no hay un lugar de Chile en que no haya una lógica, lamentablemente, de usurpaciones. ¿Qué es la usurpación? La violación de derechos. No hay otra forma de entenderlo y por naturaleza, siempre es violento, por eso valorábamos tanto que el Congreso, trasversalmente, después de muchos años de trabajo, haya acordado una ley que permitía devolver, recuperar, el estado de derecho y asegurar a los chilenos que pudieran ejercer sus derechos de forma tranquila”.

A juicio del senador Coloma, respecto al veto del gobierno, existen “diferencias inaceptables” respecto a la calificación de usurpaciones “pacíficas”, además de acusar que el veto cambia el “eje y la fuerza” que tenía la ley aprobada. “¿Cuál puede ser una usurpación pacífica? Todo por naturaleza es violento, romper el estado de derecho y a través de este veto, lo que hacen es establecer para algunas la prisión y para otros, simplemente, una multa. O sea, hoy en Chile, de aprobarse el veto presidencial y a pesar de la esperanza de contar con mejor ley, es más grave robar una mochila o robar un celular que usurpar una propiedad”, señaló el senador.

En tanto, el senador Felipe Kast (Evópoli), señaló que tras la aprobación de la legislación hubiese esperado estar celebrando junto al gobierno, pero “en vez de tener a un Presidente de la República y una ministra del Interior que aplaude y empuja, nos ponen el freno de mano porque en vez de celebrar que finalmente los usurpadores van a poder pagar con cárcel (...) paradójicamente en Chile, tenemos simplemente multas y este proyecto de ley en su corazón tiene que sea cárcel para los usurpadores”.

En ese sentido reveló que, durante las conversaciones de la oposición con el gobierno previo al ingreso del veto, desde La Moneda buscaban modificar hasta cinco temas de la ley. “De los cinco, le pedimos que uno no cruce la línea roja que es devolverle la multa a la usurpación, porque en Chile tú robas un celular, tú robas una mochila, tú robas un supermercado y tienes penas de cárcel, ¿vas a usurpar una parcela y vas a tener una multa? Entonces, dónde está la proporcionalidad en las penas. Entonces, realmente le decimos al gobierno que ¿hasta cuándo rema en contra de lo que Chile quiere? Si queremos más seguridad, vivir en paz, necesitamos que la ley de usurpaciones se pueda aprobar íntegramente”, planteó.

La senadora Carmen Gloria Aravena, en tanto, calificó de “error” los cambios propuestos por el gobierno “porque al final del día, esta ley ya no es del Senado, ni de la Cámara de Diputados, ni del Congreso, es del pueblo chileno que necesita justicia. Esta era una esperanza para muchos delitos que hoy no tienen ninguna pena proporcional”.

Desde Renovación Nacional, José Manuel Ossandón, manifestó que intentará buscar los acuerdos posibles porque “esta ley es muy importante”, al tiempo que desechó la existencia de las usurpaciones pacíficas. También calificó la atenuante de “necesidad habitacional” como un “chiste”.

“Vamos a tener presentar un proyecto de ley para los portonazos buena onda, porque necesito un auto para ir a dejar a los niños al colegio y por eso tengo el derecho a cometer un delito, me parece absurdo (...) acá hay que ser súper claro y se está cometiendo un error político muy grave sin reconocer el desastre que tenemos en Chile”, afirmó Ossandón, quien pidió a la ministra Carolina Tohá ponerse en el lugar de las víctimas.