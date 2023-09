Senadores de oposición presentan reforma para evitar nuevo proceso constituyente de rechazarse texto en diciembre

Esta tarde, un grupo de senadores de oposición presentó un proyecto de reforma constitucional que busca dar por cerrado el proceso constitucional, sea cual sea el resultado del plebiscito de salida de diciembre próximo, donde la ciudadanía votará la propuesta de Carta Magna elaborada por el Consejo Constituyente.

La iniciativa es obra de los senadores de la bancada RN, Francisco Chahuán, Alejandro Kusanovic, Kenneth Pugh, junto al republicano Rojo Edwards.

El 6 de septiembre, fue el mismo Chahuán quien adelantó que buscaría presentar una iniciativa para impedir que haya un nuevo proceso constitucional, en caso de que el actual fracase.

En este sentido, el proyecto presentado esta tarde busca modificar el capítulo XV de la Constitución Política de la República.

“El presente proyecto de reforma constitucional propone modificar el capítulo XV de la Constitución Política de la República estableciendo que, si la propuesta de nueva constitución resultare rechazada, no se podrá presentar -en un plazo mínimo de dos años- ninguna reforma constitucional cuyo objetivo sea prolongar o dar inicio a un proceso constitucional”, menciona el texto de la iniciativa.

Si el proyecto fuera aprobado, y este no presentara indicaciones, se le agregaría el siguiente inciso al capítulo 159 del capítulo XV: “Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito nacional constitucional no fuere ratificada, continuará vigente la presente Constitución y durante el transcurso de dos años desde dicho plebiscito, no podrá presentarse proyecto alguno que tenga como idea matriz la creación de un procedimiento para la elaboración de una nueva Constitución, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 127, 128 y 129″.

El senador Francisco Chahuán enfatizó que “nosotros hemos señalado que Chile no puede vivir en un estado permanente constituyente y eso implica hacer todos los esfuerzos necesarios para que en este segundo intento logremos llegar a los acuerdos necesarios”.

“No me cabe duda que, tal como -en el caso particular de Renovación Nacional- cumplimos la palabra empeñada después del 4 de septiembre para avanzar en una buena y nueva Constitución, todos los sectores políticos, tal como sostuvimos hoy en el encuentro de Icare desde el Partido Republicano hasta partidos del Frente Amplio, tenemos la voluntad de cerrar el proceso constitucional”, agregó Chahuán.

Por último, el extimonel de RN indicó que “el Presidente Boric ha señalado que él no va a reabrir el debate, por lo menos durante su mandato, y nosotros creemos que eso debe quedar de manifiesto en una reforma constitucional y es por eso que hoy presentamos un proyecto de reforma constitucional en ese sentido”.