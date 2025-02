Senadores opositores consiguen firmas para convocar a sesión especial por traspasos billonarios de la Corfo al fisco

Este viernes, un grupo de senadores de oposición logró el número de firmas requerido para convocar a una sesión especial producto de los billonarios traspasos de dinero desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Tesoro Público.

Recientemente, una investigación de The Clinic dio a conocer que el organismo efectuó traspasos por US$ 3.400 millones a las arcas fiscales durante el año 2023. Adicionalmente se informó que Corfo, durante el mismo período, contrajo deuda con organismos internacionales por otros US$ 1.000 millones.

Esto motivó que la senadora María José Gatica (RN) solicitara al presidente del Senado, José García (RN), la realización de una cita especial para analizar los hechos, lo que fue amparado en el Reglamento de la Cámara Alta, específicamente en el artículo 67, numeral 3. Esto es cuando hace la solicitud, por escrito, al menos un tercio de los senadores en ejercicio o comités que representen un número equivalente de senadores.

“Estoy impactada. Aunque no esperamos mucho del manejo financiero de este gobierno, aún así logra decepcionarnos. Que haya utilizado la capacidad de endeudamiento de Corfo para cubrir su déficit fiscal es una señal alarmante del grave riesgo fiscal en el que estamos. Esto pone en peligro la estabilidad financiera de Chile a largo plazo y podría afectar a millones de pymes y empleos en el futuro. No es un hecho menor”, señaló la senadora Gatica.

Y añadió. “El gobierno debe dar explicaciones claras, sin engaños y asumir las responsabilidades que corresponden”.

En la solicitud presentada a la presidencia del Senado se solicitó invitar al ministro de Hacienda, Mario Marcel; al ministro de Economía, Nicolás Grau; a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez y al vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

En el escrito, los firmantes, piden que “la sesión pueda realizarse a la brevedad posible”. Entre los legisladores que se plegaron al requerimiento, se encuentran las senadoras María José Gatica (RN), Carmen Gloria Aravena (Republicanos) y Paulina Núñez (RN). También lo hacen los senadores Juan Castro Prieto (PSC), David Sandoval (UDI), Matías Walker (Demócratas), Rafael Prohens (RN), Kenneth Pugh (ind-RN), Iván Moreira (UDI), José Durana (UDI), Alejandro Kusanovic (ind-RN) y Francisco Chahuán (RN).

También suscribieron Luz Ebensperger (UDI), Enrique Van Rysselberghe (UD), Sebastián Keitel (Evópoli), Rojo Edwards (PSC) y Carlos Kuschel (RN), lo que sumaría 17, de las 16 rúbricas necesarias, para convocar la instancia parlamentaria de la sesión especial.