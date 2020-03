Senadores socialistas anuncian que donarán 25% de sus sueldos a Fundación Las Rosas

Este miércoles, los senadores del Partido Socialista, anunciaron que donarán el 25% de su sueldo a la Fundación Las Rosas, decisión que tomaron en medio de la crisis sanitaria que vive el país.

Según explicaron a través de un comunicado, la medida se hará efectiva “a partir del próximo pago” y responde a que aún no se ha logrado un consenso para “reestructurar” los altos ingresos del estado.

El jefe de la bancada PS, Carlos Montes, sostuvo que “durante más de 20 años se ha discutido la rebaja de la dieta que establece la Ley Orgánica Constitucional. Han existido diversas opiniones y no se ha logrado acuerdo para reducirla más allá de un 11%. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de reestructurar todos los altos ingresos del Estado, porque 50.000 ganan más de $3 millones mensuales”.

“Como no vemos avances, hemos decidido donar el 25% de nuestros ingresos transitoriamente, dado el contexto de la actual crisis y que no existe una regulación permanente aún. Hemos optado donarlo a la Fundación Las Rosas, que con gran esfuerzo se preocupa de los adultos mayores abandonados y no autovalentes, uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”, agregó Montes.

El anuncio fue dado a conocer días después de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien el pasado domingo pidió a sus pares del gabinete que rebajen en un 30% sus sueldos, de manera voluntaria, por los próximos seis meses. Un e-mail tomó por sorpresa a la mayoría de los ministros e, incluso, al propio Presidente Sebastián Piñera, quien -según las mismas fuentes- no estaba al tanto de la medida. E