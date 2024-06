Tensión en la Cámara por carta con que bancadas de oposición piden a Boric salida de embajador Velasco

Un tenso inicio de sesión se vivió en la Sala de la Cámara de Diputados la mañana de este miércoles. Esto, debido a la carta con que bancadas de oposición piden al Presidente Gabriel Boric la remoción del embajador de Chile en España, Javier Velasco.

Se trata de una misiva está firmada por el jefe y subjefe del comité de la UDI, Juan Antonio Coloma y Henry Leal, y a la que adhieren además RN, Evópoli y republicanos.

Ésta fue dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y en la que se solicitó que fuera leída al inicio de la sesión de esta jornada.

En la misiva, los parlamentarios piden que el Jefe de Estado “que tenga bien remover del cargo -en el más breve plazo- al embajador de Chile en España, por los antecedentes que son públicamente conocidos”.

“No nos parece razonable, en lo absoluto, que la estrecha amistad que mantiene el Mandatario con el Sr. Velasco deba estar por encima del prestigio y la imagen internacional de nuestro país, la que se ha visto gravemente deteriorada por su actuar como embajador”, recalcan.

Sin embargo, la mesa de la Corporación no dio lectura a la carta, lo que generó fricción en el hemiciclo. La explicación de la negativa la dio el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros.

“En la Cámara se hacen (las peticiones de lectura), a través de otro mecanismo reglamentario, que son las resoluciones. Se hace la petición de renuncia de un funcionario público”, dijo.

El embajador de Chile en España, Javier Velasco Villegas. Imagen de archivo. Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press.

Y agregó que “cuando los diputados hacen una petición, la Cámara tiene que pronunciarse sobre ellos y respecto a la cuenta no se pronuncia. Y en segundo lugar, como el documento llegó a las 9.20 horas a la oficina de parte, y el secretario general solo lo pudo revisar posteriormente”.

Esto, tras la molestia de las bancadas de oposición, representadas en voz del diputado Guillermo Donoso (UDI) en ese momento.

“El artículo 97 nos dice que puede estar en la cuenta (la carta). El numeral 14 nos dice que pueden ingresar otros documentos de los diputados. Y en su inciso final nos dice que a petición de tres jefes de comité podemos pedir la lectura de un documento de la cuenta. La bancada de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópoli, sus tres jefes de comité firmaron aquella solicitud. Lo hicieron en tiempo y forma”, reclamó.

Así mismo, planteó que “la Secretaría se ha negado a ingresar el documento de la cuenta. No ha sido leído. No hubo respuesta por escrito. Creemos que esto es un acto absolutamente discriminatorio, que no corresponde. Y que de perseverar, lamentablemente esta discriminación pone en riesgo la continuidad de la mesa, porque no puede ser que un día se lean los documentos que piden los tres jefes de comité oficialistas y cuando lo piden tres jefes de comité de oposición, no se lean. No puede la Secretaría calificar la calidad del documento de lectura de la cuenta atribuyéndole otras funciones. No puede negarse, ni mucho menos, no dar respuesta por escrito como lo ha hecho”.

08/03/2024 DECLARACION CONJUNTA PRESIDENTE DE ESPAÑA PEDRO SANCHEZ Y PRESIDENTE DE CHILE GABRIEL BORIC FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Cariola, por su parte, respondió que se acababa “de enterar del documento, porque acaba de ingresar, a las 9.20 horas, según me informa la Secretaría. Por lo tanto, me estoy informando por usted. Para que lo tenga clara la sala, de que esta presidenta no conocía esta solicitud”.

“Le voy a pedir al secretario que dé cuenta porque la Secretaría está también informándose de esta solicitud muy recientemente. De ninguna manera hay una intención, ni un acto discriminatorio. Le hemos dado garantía a todos los sectores políticos de que ante el cumplimiento del reglamento, ésta finalmente sea respetado para todos y todas por su parte. Así que le voy a pedir al secretario general que pueda explicar todos los elementos ante la acusación que usted ha hecho”, expresó.

La petición se produce a menos de un día de que el gobierno ratificara a Velasco como representante diplomático en el país europeo luego de la controversia que desataron sus dichos en un foro en Madrid.

En concreto, Velasco señaló que, ante el debilitamiento de las relaciones con Israel producto del conflicto en Gaza, Chile podría buscar en España un nuevo socio en el sector de defensa.

Desde el Congreso, el canciller Alberto Van Klaveren sostuvo este martes que los dichos del embajador “no se inscriben en una conferencia en materia de defensa, como se ha dado a entender”, sino que en un seminario sobre gestión de marcas en entornos complejos.

“No es una actividad propia de la defensa. La audiencia que participó en ese seminario no era una audiencia especializada en materia de defensa y en ningún caso el embajador Velasco se refirió a una política específica de adquisición de armamento por parte de nuestro país. Si lo hubiera hecho, se hubiera excedido claramente de sus competencias”, dijo el ministro.