Presidenta del FA llama a Carmona a aclarar dichos de Lagos sobre continuidad del PC en la alianza de gobierno

Las diferencias en las casas políticas que conforman la alianza de gobierno se ensanchan cada vez más. El Partido Comunista (PC) se instala como el polo disidente del Socialismo Democrático y el Frente Amplio (FA); la salida de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior, cuestionamientos a un operativo policial en Villa Francia, y el reconocimiento a los resultados de las elecciones en Venezuela son parte de la larga lista que ha generado cruces entre los líderes de las colectividades.

Recientemente, el respaldo de algunos parlamentarios comunistas a las cuestionadas elecciones de Nicolás Maduro y los dichos de Lautaro Carmona, timonel del PC, quien aseguró que no le queda otra alternativa que reconocer los resultados, han abierto un nuevo flanco de tensión.

A esto, se sumó el histórico militante del PC, Juan Andrés Lagos. En entrevista con Radio Universidad de Chile puso en tela de juicio la continuidad de los comunistas en la alianza de gobierno: “Nosotros vamos a tener que analizar esa situación. Estamos en Congreso, y uno de los temas del partido son sus alianzas, su futuro inmediato. Vamos a analizar, en su mérito, estos empujones que tienen alguna violencia verbal”.

Y criticó que “se nos está diciendo que nosotros no podemos estar ni en una coalición ni en un Gobierno porque no somos democráticos”.

Al respecto, la timonel del FA Constanza Martínez llamó a Carmona a que aclare las declaraciones del exasesor de la Subsecretaría del Interior. En un punto de prensa desde La Moneda dijo que “tiene que aclarar sus dichos y que espero que también el presidente del Partido Comunista pueda aclararlos”.

Asimismo, remarcó que “me parece que un dicho de esa magnitud requiere que sea dicho por el presidente del partido, no de un militante particular, y en eso esperamos que sea el presidente del partido, tal como lo dijera la ministra (Camila) Vallejo, el que pueda hablar sobre un tema así de importante”.

Martínez indicó que sobre Venezuela hay “diferencias importantes, no lo hemos escondido. Sin embargo, a nivel interno, de política interna, son muchas más las cosas que nos unen. Creemos que en eso tenemos que tener diversidad”.

Y agregó: “Nosotros como Frente Amplio tenemos una sola postura que es la que ya hemos mencionado: defensa de los derechos humanos en todos los lugares. Creemos que, el Presidente en ello ha sido muy claro. Así que esperamos que el resto de la coalición se alinee en esa postura también”.

Otro personero que respondió a las declaraciones de Lagos fue el senador Juan Luis Castro (PS), mediante su cuenta de X, señaló que “nosotros también vamos a proponer desde el Socialismo Democrático que se revise el compañerismo con ellos (PC) en futuras elecciones. ¿Por qué? Si se rompe un principio, ese principio va a quedar subordinado sólo a los intereses de cada partido”.

En esa línea, indicó que tiene que “haber una definición de fondo que hoy día no ha llegado del Partido Comunista, sino que se ha negado que el triunfo democrático no lo obtuvo el señor Maduro sino que la dictadura es quien le encabeza con la represión sangrienta que está aplicando en ese país. Eso no es compatible con los valores democráticos ni menos de los que los socialistas estamos impulsando”.