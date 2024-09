Tohá pide que “no se dejen de lado otras tareas” frente a la serie de acusaciones constitucionales a ministros de la Corte Suprema

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este sábado a los dichos de su par de justicia, Luis Cordero, respecto a la serie de acusaciones constitucionales desarrolladas en la Cámara de Diputados contra ministros de la Corte Suprema, la mayoría involucrados en las filtraciones de audios y chats del abogado penalista Luis Hermosilla, que generó una serie de redes de influencia.

Durante esta semana se confirmaron una serie de libelos acusatorios impulsados desde el oficialismo, la DC y la oposición. Estos se dirigen principalmente a Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus por las conversaciones por WhatsApp que se reveló que han mantenido con Hermosilla.

Al respecto, contra Vivanco se preparan dos libelos (uno del oficialismo y la DC y otro de la oposición), mientras que contra Matus prepara la acusación el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo. También la oposición se encuentra planificando arremetidas contra Mario Carroza y Sergio Muñoz.

Tohá hace llamado a que “no se dejen de lado otras tareas” frente a la serie de acusaciones constitucionales a ministros de la Corte Suprema. En la foto, el ministro de Justicia, Luis Cordero. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile.

Este jueves, el ministro de Justicia, Luis Cordero señaló respecto a las acusaciones: “¿Mi preocupación cuál es? Que estemos ocupando las acusaciones constitucionales en un contexto de contingencia electoral y no en el sentido más profundo de la crisis”.

En ese contexto, la ministra del Interior señaló en una entrevista con Meganoticias que “si se hacen acusaciones constitucionales, tendrán que hacerse de tal manera de no dejar de lado otras tareas que son, digamos, ineludibles, como mejorar el presupuesto de la Nación, como sacar el Ministerio de Seguridad, como tramitar la Defensoría de las Víctimas”.

“Por eso es tan importante que todas las instituciones que tienen aquí algún rol hagan bien su trabajo, lo hagan seriamente, lo hagan pensando en el país, no en la foto del día, no de tratar de sacar rápido conclusiones, sino de ir al fondo del asunto, perseguir a todos los responsables y sobre todo preocuparnos porque después de toda esta vuelta la justicia quede más fuerte y no más débil”, agregó sobre esta discusión.

Facultad del Presidente de la República de requerir la remoción de jueces de la Corte Suprema

Durante la discusión frente a la posible remoción de jueces de la Corte Suprema por su vinculación en el caso Audio, también se ha evaluado la posibilidad que el Presidente de la República, Gabriel Boric, presente un requerimiento para la remoción de jueces.

Consultada al respecto, la ministra del Interior señaló al mismo medio: “Sí, ciertamente. Siempre se han evaluado estas herramientas”.

Sin embargo, explicó también que ese mecanismo es utilizado en el caso de que, dentro de los propios sistemas de control interno del Poder Judicial, no exista una reacción.

“Ahí el Presidente puede decir, sabe, aquí hay algo grave, tome medida. Pero, en este caso, se está muy activamente desde la Corte Suprema mirando estos casos que se han conocido últimamente, pero también se han analizado otros en las semanas y meses anteriores. Entonces, uno ve que están funcionando los mecanismos internos de control de la Corte Suprema y eso es algo valioso”, explicó al respecto.