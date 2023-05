Tohá tras votaciones de consejeros: “Las elecciones pasan y lo que importa es quien las lee correctamente, no al que le va bien una vez”

Esta mañana en Viña del Mar, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, promulgó esta mañana la Ley contra el narcotráfico.

Tras la instancia, la ministra del Interior se refirió al triunfo del Partido Republicano en las elecciones para el Consejo Constitucional y habló también sobre el rol que tuvo su partido, el PPD, en llevar listas separadas en el oficialismo.

En relación al resultado que dio como gran ganador al Partido Republicano, Tohá fue enfática en señalar que “es muy importante en las elecciones saber ganar y saber perder, saber ganar en el sentido de hacer una lectura que no sea una lectura arrogante de los resultados y saber perder en el sentido de no hacerle el quite a las autocríticas y a los aprendizajes que son necesarios”.

“Las elecciones pasan y lo que importa al final (es) el que triunfa realmente, el que lee correctamente las elecciones, no al que le va bien una vez”.

En ese sentido, señaló que se han “sacado conclusiones equivocadas de elecciones (pasadas)” y que todos los sectores deben hacer “las lecturas correctas de estas elecciones, pensando en lo que la gente nos está diciendo y no solamente en el cálculo chico de cómo salir al día siguiente”.

Respecto a su colectividad, Tohá dijo que “tiene que hacer una evaluación, ciertamente, creo que todos tienen que hacer una evaluación” y que la declaración que hizo el partido ayer fue “bastante contundente”. En ese sentido, Tohá dijo que “hay que profundizar en esa evaluación porque los resultados para eso debieran servir”.

“Lo vamos a seguir diciendo porque en la diversidad puede haber muchas maneras de interpretar o de representar las distintas posturas que están apoyando al Presidente Boric, pero el norte debe ser construir unidad y en esa cohesión convocar a muchos más porque la unidad no es sólo para juntar a los que somos sino que para llegar a otros”, cerró.