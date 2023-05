“Hemos pagado cuentas por ser y no ser parte del gobierno”: la íntima catarsis del PPD tras el fracaso electoral

En el planteamiento de dos listas del oficialismo al Consejo Constitucional, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, fue precursora.

La idea la deslizó por primera vez -en entrevista con La Tercera- durante los primeros días de enero. La posición partidaria, a la que se plegó el Partido Radical (PR) y la Democracia Cristiana (DC), primó pese a los vaivenes dentro de la propia colectividad y a la petición del Presidente Gabriel Boric a competir como oficialismo en un solo pacto electoral.

Lo cierto es que la apuesta de “Todo por Chile” no cosechó ningún escaño en el Consejo Constitucional y ese resultado cayó como balde de agua fría en la centroizquierda que apostó por ir a buscar a los electores identificados con el centro que se habían fugado hacia el Rechazo el pasado 4-S.

Rápidamente desde “Unidad para Chile” (Apruebo Dignidad, PS y PL), y al calor del conteo de votos, calculaban que junto al PPD-PR-DC, podrían haber obtenido otros cuatro cupos en el nuevo órgano. “Numéricamente eran uno o dos más. ¿Cambiaba eso el escenario? Yo creo que no”, desmintió tempranamente este lunes Piergentili en diálogo con La Tercera TV.

Así, y al cierre de esta edición, la comisión política del PPD se mantenía en reunión para analizar el escenario electoral. Al finalizar, y en una resolución aprobada por unanimidad por la instancia partidaria, se entregó un respaldo cerrado a la directiva encabezada por Piergentili y a fines de este mes, se convocará a consejo nacional para definir la fecha de las próximas elecciones internas, ya que a fines de julio vence el período de dos años de mandato de la mesa actual.

Desde la disidencia a la figura Piergentili y a la directiva que lidera, son partidarios de que sus dirigentes no apuesten a una reelección. Sin embargo, desde la mesa plantean que esa discusión debe darse con posterioridad.

La comisión política

A eso de las 18.00 horas de este lunes, con un leve retraso, se inició la cita telemática. La primera en tomar la palabra fue Piergentili, quien se extendió -según un registro al que accedió La Tercera- por poco más de 10 minutos. La timonel partió reconociendo lo que en las primeras horas de la derrota calificó como un error táctico. “No nos fue bien en esa apuesta. No nos fue bien porque a lo mejor no tuvimos el tiempo para diferenciarnos. No nos fue bien porque a lo mejor la gente valora lo que fuimos, pero no lo que somos (...)”, expresó.

A continuación, reiteró que en la mesa directiva se hicieron los cálculos, en distintos escenarios, sobre cómo hubiese variado la composición del consejo de haber competido de forma conjunta con Unidad para Chile. “Tengan la tranquilidad ‘científica’, por decirlo de alguna manera, que haciendo todas las cuadraturas posibles, esta debacle no es nuestra responsabilidad”, señaló la timonel.

Ya hacia el final, la dirigenta expresó que la continuidad de la mesa directiva estaba sujeta a la decisión de la comisión política. “Pese a que (las dos listas) fue una decisión colectiva con el 94% de los votos, ustedes tengan la tranquilidad que este ticket está a disposición de esta comisión política para la definición que esta quiera tomar respecto de la continuidad o no de esta mesa”, cerró.

Más tarde fue el turno del secretario general, José Toro, quien secundó lo dicho por Piergentili. “Si esta comisión política hace tanta pregunta de renuncia y también cuestionamientos a las propias declaraciones que uno realiza, es esta comisión la que tiene que determinar el proceder de lo que viene (...). Lamento no haber podido materializar desde la campaña la ambición de tener una centroizquierda con un grado de representación”, declaró.

Ahondando en los factores de la derrota, Toro detalló que “nuestro partido no es el responsable de no haber alcanzado los 2/5. Y la responsabilidad de eso es completamente transversal y también son responsabilidades de gobierno en no ejecutar, en no gestionar y en no administrar al Ejecutivo como corresponde (...). Hemos pagado cuentas por ser y no ser parte del gobierno”.

De esta manera, la colectividad también apuntó a la gestión de La Moneda. Esto, pese a que desde el Ejecutivo han intentado separar aguas entre los resultados del sector y la administración de Boric.

Además, Toro Kemp reconoció como un factor adicional en la derrota que “pusimos el mayor empeño y mayor fuerza y todas las ganas para un tipo de campaña, un relato de campaña que quizás no era lo que la ciudadanía esperaba. Tratamos de resaltar los 30 años de los cuales éramos parte pensando en que había una reivindicación de esos 30 años, pero esa capitalización no la tuvimos nosotros, la tuvo republicanos. La tuvieron las fuerzas de derecha”.

Pasadas de cuentas internas

En la antesala de la comisión política, las aguas estuvieron relativamente quietas.

Eso sí, en el sector que manifestó oposición a las dos listas, como quedó de manifiesto en una misiva pública en enero pasado -entre ellos, Adriana Delpiano, Nicolás Eyzaguirre, Domingo Namuncura, Francisco Vidal, entre otros- ya asoman algunas voces críticas a la idea empujada por la mesa.

De hecho, la noche de este lunes, se convocó a parte de ese grupo a una reunión privada: está por verse si ante el escenario de derrota algún sector importante de la colectividad opta por escindir, o manifestar su postura a través de una carta crítica.

El exvicepresidente nacional indígena de la colectividad, Domingo Namuncura, ha hecho circular una declaración a título personal.

“La actual mesa nacional del PPD fue electa en julio del año 2021. Su trabajo político-institucional, con los resultados de la elección de constituyentes el domingo 7 de mayo será objeto de una profunda evaluación partidaria (...), los efectos electorales sobre el partido son muy preocupantes (...). Los errores políticos no se resuelven con renuncias imprevistas. La actual mesa política tiene hasta julio de este año para ejercer sus funciones. Y es totalmente preferible que cumplan con sus deberes de convocar a toda la militancia en diversas instancias internas para efectuar una necesaria evaluación y reflexión en torno a lo sucedido y sacar lecciones de aquello”, escribió.

El exministro Francisco Vidal complementó que “la línea que adoptó el partido se sostuvo sobre la base que al tener dos listas porque se abría la posibilidad de recuperar el voto de centroizquierda que se fue al Rechazo. Yo perdí en la deliberación interna, porque era partidario de una sola, pero el partido democráticamente apostó -con un 94%- por las dos listas. Será la mesa actual y la comisión política la que evaluará el resultado electoral, si nos equivocamos o no de ir separados del resto de la izquierda. Eso ya depende de ese colectivo y la decisión de Natalia que se la jugó, pero no resultó”.

El senador Jaime Quintana, por su parte, sostuvo que “sin duda aquí hay errores en los cuales hay que asumir la responsabilidad (...). Hay mucha responsabilidad no solo del PPD, es algo que otros partidos abrazaron también. No creo que haber ido en una lista hubiese cambiado el resultado de la votación”.