Tomás de Rementería (PS): “Ha habido del PPD un nivel de falta de generosidad histórica con nosotros”

Esta mañana y en conversación con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el diputado Tomás de Rementería (PS), quien en unos días más pasará a convertirse en senador tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que obligó a Isabel Allende a dejar su escaño en el Senado, abordó la relación entre el Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS).

Esto, luego de que la candidata presidencial Paulina Vodanovic, indicara que entre el PS y el PPD no existe una hermandad histórica. En respuesta, la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, se expresó contraria a esta idea, indicando que a su parecer “son partidos hermanos que han accionado históricamente de esa manera”.

Consultado sobre los dichos de Vodanovic, quien además afirmó que “no son la continuidad” del gobierno, De Rementería expresó que eso no significaba que se desmarcaran del gobierno, sino que apuntaba más bien a recoger “la parte positiva”.

“Si vamos a ser un gobierno nuevo que sea un clon del anterior, eso no pasa y no ha sido así. El gobierno de la Presidenta Bachelet no fue lo mismo que el de Ricardo Lagos, no era una continuidad exacta (...) obviamente hay elementos que se van a rescatar , pero hay cosas que también nosotros los socialistas, si tuviéramos el poder de decisión, lo haríamos distinto, porque tenemos diferencias en algunas cosas”, expresó.

En cuanto a la existencia o no de una hermandad con el PPD, el diputado señaló que a su parecer “en este sentido ha habido también del PPD un nivel de falta de generosidad histórica con nosotros”.

“Cuando vemos cómo funciona el PPD, la bancada de diputados, que votan la cuestión que quieren... El otro día la presidencia de la Cámara se perdió porque PPD decidió parearse con un diputado que andaba en el extranjero, que no iba a votar de todos modos”, señaló.

“ Yo no creo que haya una hermandad cuando la hermandad se tiene que generar con actos. El acto que yo lo he dicho hace mucho tiempo es que el PPD debería ser parte del Partido Socialista. El Partido Socialista es el partido histórico de la centro izquierda en Chile, y el PPD se creó con un fin instrumental, yo además puedo decirlo con mucha autoridad porque yo fui parte del PPD en su momento cuando joven (...) y todo eso facilitaría el juego, sería el partido más grande de Chile, entonces no hay una hermandad, sino que más bien hay una relación distinta”, afirmó.

En esto, sostuvo que históricamente sí ha existido un lazo entre ambos partidos, “y yo creo que hay que propenderlo a que exista, pero tiene que haber reciprocidad para que exista, porque muchas veces no lo ha habido”.