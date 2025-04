Vodanovic intensifica postura por relación PS-PPD: “El proyecto político común no existe”

En entrevista con el programa de streaming de La Tercera Desde La Redacción, la presidenta y candidata presidencial del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, este lunes defendió que la colectividad optara por un camino propio con miras a las primarias del progresismo e insistió en la diferenciación con el PPD, la otra tienda ancla del Socialismo Democrático.

De esta manera, la presidenciable intensificó la postura que marcó ayer domingo en entrevista con Mesa Central de Canal 13, donde negó que exista una hermandad entre ambos partidos. Esto, para dar cuenta de las razones de su tienda para no apoyar la candidatura de Carolina Tohá y optar por una propia con ella a la cabeza.

“Nadie estuvo por apoyar otra candidatura (...). Aquí hay proyectos políticos que pueden ser similares, pero diferentes. Por algo somos partidos distintos. Esta idea de que los partidos del Socialismo Democrático somos todos uno no es real”, dijo Vodanovic en el diálogo televisivo, agregando que “aquí no hay una hermandad, no hay dos partidos que han actuado unidos por toda la vida”.

Así, en esta jornada Vodanovic apuntó que en el bloque, al que también pertenecen los liberales y radicales, no existen un proyecto político común y que cada partido existe de forma independiente.

“Ponernos a pelear entre el socialismo democrático no creo que sea algo positivo. Yo creo que nos gustaría haber construido un proyecto de Socialismo Democrático durante este periodo. Lo intentamos desde el Partido Socialista. Yo fui bien enfática en trabajar en esto. Lamentablemente el proyecto político común no existe hoy día como tal”, remarcó.

Y luego profundizó: “Tenemos ideas similares, pasados similares, pero no hay un proyecto político porque finalmente los partidos no avanzan hacia eso. La discusión de si el PS y el PPD se van a hacer un solo partido lleva más de 30 años en discusión. No seré yo probablemente la que logre ese acuerdo. Entonces, con principio de realidad, hoy día cada partido existe en forma independiente”.

En la entrevista con DLR, la candidata socialista además defendió que su colectividad haya decidido proclamarla como abanderada con miras a las primarias del sector y reclamó que desde otras tiendas se cuestione esta decisión. “Como presidenta del partido, no creo que sea admisible, porque es un partido que ha dado cuenta durante toda su historia de un compromiso con Chile”.

Sobre la posibilidad de no tener buenos resultados en la medición de fuerzas del oficialismo, recalcó: “Si uno va a una elección y le va mal, le va mal y no se va a acabar el mundo. Y yo he sido abogada durante 25 años de mi vida y si pierdo una elección, mi vida no va a terminar ahí. Mi vida es mucho más que una elección. Pero sí tengo la convicción de que el Partido Socialista toma esta decisión fundadamente, la toma entendiendo que tenemos algo que aportarle al país. Entonces, por eso creo que hay que ser respetuosos de estos procesos, no tomarlos como una revancha”.