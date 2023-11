Tras audio de Luis Hermosilla: diputados piden citar a Comisión de Economía a directores del SII y la CMF

Reproche transversal provocó la revelación de un audio en el que se involucra al abogado Luis Hermosilla en el pago de coimas a funcionarios de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII), con el objetivo de obtener información privilegiada en beneficio del empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF.

Tal situación generó que el Ministerio Público resolviera iniciar una investigación penal de oficio en contra del profesional letrado, y que el mismo SII instruyera indagaciones internas que permitan encontrar antecedentes respecto de la denuncia revelada por el medio Ciper.

Las implicancias del caso tuvieron alcance en el mundo político, donde parlamentarios de distintos partidos condenaron el hecho, calificándolo como un “caso extremadamente grave” y como “un golpe a la credibilidad en las instituciones”.

Es por esto, que un grupo de legisladores están solicitando citar a la Comisión de Economía de la Cámara a los directores del SII y la CMF, con objeto de rendir explicaciones y proporcionar los antecedentes ante los sucesos denunciados.

Al respecto, el diputado Daniel Manouchehri (PS), integrante de la referida comisión, remarcó que “estamos hablando de una asociación ilícita que se pone de acuerdo para coimear a funcionarios públicos relevantes del Estado, del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CMF para poder proteger a poderosos (…) Son dos instituciones pilares hoy día del sistema financiero y también de lo que dice relación con la recaudación fiscal”.

En ese sentido, pidió que se citaran a las autoridades de ambas instituciones, como también adelantó que se reunirán firmas para la creación de una comisión investigadora especial, advirtiendo que esta situación “puede ser la punta del iceberg”, por lo que llamó a revisar las votaciones relacionadas con la CMF.

Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía a actuar rápidamente y “hacer incautación de los teléfonos y computadores” de aquellos eventualmente involucrados en el ilícito.

“A la gente cuando tiene un problema con el SII no le perdonan la vida. Hoy día nosotros estamos viendo cómo acá un abogado tiene toda una maquinación para coimear a funcionarios para perdonar deudas, que no son de 500 mil pesos o de un millón de pesos, sino de cifras extremadamente millonarias de miles y miles de millones de pesos (…) Estamos hablando de la punta del iceberg, de un caso de corrupción que claramente no es un caso menor y puede ser uno de los casos de corrupción más grandes que hemos tenido en las últimas décadas en Chile”, dijo en 24 Horas.

En el mismo contexto, la diputada Flor Weisse (UDI) pidió que la instancia se realice a la brevedad y se proporcionen todos los antecedentes disponibles, llamando al Ministerio Público a “ser mucho más ágil de lo que ha resultado ser en otro tipo de situaciones similares”.

“Estamos frente a una crisis de credibilidad, una forma de operar que nos parece gravísima, frente a una corrupción que puede dar luces a hechos y formas de operar que se han instalado y que tienen que erradicarse y ser implacables para ellos”, dijo.

A la vez, enfatizó en que “tenemos que dar la muestra de que aquí no hay tratos distintos ni privilegios”.

“Nos encontramos con esto, donde probablemente quienes no tienen ningún problema financiero se aprovechan de los sistemas que son vulnerables y frágiles, pero más allá de eso, son las personas que tienen falta de probidad a la hora de actuar y si hay delito por supuesto que tiene que sancionarse a todos por igual, sea desde el más de alto rango o jerarquía, hasta quien sea el funcionario que a lo mejor de un rango muy pequeño”, acotó.

Finalmente, en esta solicitud de citación a la Comisión de Economía de la Cámara, el diputado José Miguel Castro (RN) indicó que “tendrán que dar respuestas en qué manera podrían estar involucrados algunos de sus funcionarios dentro de este caso, es sumamente grave y por lo tanto tiene que aclararse”.

“Son instituciones que deben contar con el mayor respaldo de la ciudadanía y credibilidad y eso no se puede perder. Hemos perdido al MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), hemos perdido al Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización), estamos perdiendo a los gobernadores regionales en cuanto a credibilidad, por lo tanto, no podemos seguir perdiendo instituciones”, sentenció.