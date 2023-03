Tras crimen de sargento: Chile Vamos presenta proyecto de ley para que registro de prófugos de la Justicia sea público

Esta mañana, diputados y diputadas de Chile Vamos ingresaron un proyecto de ley que tiene por objetivo hacer público el registro de prófugos de la Justicia, esto a propósito del asesinato de la sargento segunda de Carabineros, Rita Olivares Raio, donde uno de los imputados por su crimen -Edward Fuenzalida (28)- se fugó junto a otros seis reos del Centro Penitenciario de Valparaíso el 23 de julio de 2021.

El diputado Evópoli, Jorge Guzmán, autor de la iniciativa, apuntó que “el presunto asesino de la sargento Rita Olivares es un prófugo de la justicia que debía estar preso. Hoy existen más 30 mil personas que no están cumpliendo las penas”.

En concreto, la propuesta busca reformar la Ley 20.593, que regula el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, para que el acceso a su información sea de carácter público.

Según explicaron los autores de la iniciativa legal, uno de los problemas que hasta ahora no se había abordado sobre la crisis de seguridad que enfrenta el país, es el de los prófugos evasores de la Justicia, es decir, personas imputadas o condenadas que se encuentran en estado de rebeldía evadiendo el cumplimiento de una medida cautelar o pena privativa de libertad.

El proyecto de ley, entonces, apunta a que la comunidad puede acceder al listado de personas en esa condición y también se pueda facilitar la denuncia y posterior captura.

“Una persona que se fugó de la cárcel el año 2021 debería estar preso y no circulando con total inmunidad por las calles del país. En este sentido, hemos revisado el registro nacional de personas prófugas de la Justicia que tiene a más de 30 mil personas que no están cumpliendo sus penas. Estas personas circulan en Chile con total impunidad y la verdad es que el resto de los ciudadanos y la opinión pública no saben quiénes son prófugos en nuestro país. De aprobarse la iniciativa estamos incentivando la denuncia y también la posterior captura de los antisociales”, remarcó el diputado Guzmán.

El diputado UDI, Henry Leal, planteó también la necesidad de que exista un organismo estatal para coordinar la búsqueda de estas personas en conjunto a la PDI y Carabineros. “Un responsable de perseguir a estos treinta mil delincuentes que están prófugos y que caminan por Chile impunemente, y no hay ningún responsable a cargo de perseguirlos. Este proyecto busca que sea público y creemos que también vamos hacer indicaciones para que se cree una institución que se dedique a perseguirlos con metas concretas y con responsables”, propuso.

Desde RN, en tanto, el diputado Andrés Longton aseguró que “es relevante que los chilenos sepan si tiene un vecino o vecina que es prófugo de la justicia, esa información es vital para poder saber con seguridad si están viviendo en un barrio seguro y tranquilo y que sus hijos pueden jugar por la calle o que pueden llegar tranquilos de los establecimientos educacionales, eso es lo mínimo”.