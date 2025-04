Tras declinación presidencial de Vodanovic: Tohá afirma que no intervendrá en decisión del PS sobre candidatura que respaldará

Tras sostener una actividad con Techo Chile, la candidata a La Moneda del PPD, Carolina Tohá, se refirió a la declinación presidencial de Paulina Vodanovic (PS).

"Desde que tuvimos esta información, lo dijimos. Este tipo de decisiones a los candidatos y a los partidos les cuestan, son difíciles y efectivamente cuando está tan cerca el momento de la inscripción es aún más difícil. Entonces lo primero fue y sigue siendo entregar nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestro cariño tanto a Paulina como al Partido Socialista porque sabemos que está tensionado por esta decisión", comenzó diciendo la exministra del Interior.

“En segundo lugar, el decir que el camino que ayer se dio a conocer de declinar la candidatura da cuenta también de un desprendimiento y de un acto de generosidad que valoramos y entregamos nuestro reconocimiento porque esos gestos no son habituales en la política”, continuó.

Luego, al ser consultada sobre la petición de algunos militantes del PS de que Vodanovic reconsidere su renuncia, y también sobre un eventual apoyo del PS a su candidatura, Tohá respondió: “Entendemos que esta es una decisión interna del Partido Socialista, entonces, cómo va a desarrollarse esa decisión y qué tipo de apoyo va a entregar el partido, es un proceso interno que yo respeto profundamente. No voy a intervenir y no he intervenido en toda la etapa anterior Y es así como vamos a seguir actuando en todo momento”.