Tras dichos sobre “equidad territorial” en hechos delictuales: bancada RN pide a Boric renuncia del subsecretario Vergara

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) solicitó al Presidente Gabriel Boric que exija la “renuncia inmediata” al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, luego de que la autoridad, mientras analizaba el aumento de homicidios durante las Fiestas Patrias, destacara la distribución equitativa de estos hechos a lo largo del país.

“En estos momentos en que se demuestra que la capacidad coordinada de un Estado que planifica, que se coordina, que tiene una capacidad de desplegarse para proteger, es un Estado presente, que es justamente lo que la ciudadanía merece. Si miramos la diversidad de los hechos delictuales, si miramos dónde y cómo ocurrieron, creo que también se da un paso en la equidad territorial, que la seguridad sea un derecho para todos y todas y no solamente, una expresión de inequidad y un privilegio”, sostuvo Vergara durante una conferencia en la que se informaba que, entre el 16 y el 23 de septiembre, se registraron 37 homicidios a nivel nacional, un aumento del 30% respecto de una semana normal.

En este marco, los parlamentarios RN -encabezados por Ximena Ossandón y Hugo Rey, además de los integrantes de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton y José Miguel Castro- calificaron las declaraciones de Vergara como “una distorsión inaceptable de la realidad” y afirmaron que “celebrar estas cifras, que representan las peores en la historia reciente de Chile, es una falta de respeto para las familias de las víctimas”.

Por este motivo, enviaron un oficio al mandatario donde condenan la idea de que una mayor presencia delictual en comunas más ricas pueda considerarse como un avance social. “Celebrar que el crimen llegue a sectores acomodados no puede ser motivo de alivio para los millones de chilenos que enfrentan a diario al crimen organizado en los sectores más vulnerables del país”, señalan los parlamentarios en el texto.

Es así que la bancada RN considera que estas declaraciones inhabilitan al subsecretario Vergara para seguir en su cargo, por lo que le solicitan al Presidente Boric que actúe de manera inmediata para pedir su renuncia. “Es fundamental que el gobierno demuestre que las políticas de seguridad pública no están teñidas por criterios discriminatorios y que la vida de cada chileno es igualmente valiosa, más allá de su condición socioeconómica”, destacaron.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, destacó que “hoy día el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, le quita el piso al subsecretario Vergara señalando directamente que no sabe lo que quiso decir. Bueno, el subsecretario Vergara del año 2021 le estaba pidiendo el cargo a todo el gabinete del presidente Piñera por un tercio de los delitos que se están cometiendo el día de hoy. Hoy día le pedimos al subsecretario Vergara que dé un paso al costado”.

“Por eso, junto a nuestra jefa de bancada, Ximena Ossandón, y el diputado José Miguel Castro, integrante de la Comisión de Seguridad, le hemos enviado un oficio al Presidente Boric para que precisamente releve del cargo al subsecretario Vergara y dé una señal al país de que le importa más la vida de las personas, que lo político electoral respecto al costo que puede tener su gobierno. Tiene que hacer un cambio de timón partiendo por cambiar a las personas que están hoy día a cargo de la seguridad de nuestro país”, agregó.

Por su parte, José Miguel Castro (RN), integrante de la Comisión de Seguridad, destacó que “estamos pidiendo claramente en este oficio al Presidente de la República que remueva al subsecretario de Prevención del Delito. No es posible que no sepa comunicar las ideas. Ya no sirve que el subsecretario (Manuel Monsalve), la ministra (Carolina Tohá), esté aclarando cómo dijeron las cosas porque las dijeron mal”.

Finalizó señalando que “en el caso de que no lo remueva (a Vergara), yo le pediría al Presidente de la República que entonces como mínimo le hicieran un coaching, fueran capaces de entrenarlos en términos de comunicar la idea porque no lo están haciendo bien en la peor crisis de seguridad que ha vivido este país”.

Vergara responde a críticas

El subsecretario Vergara participó este miércoles en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde estaba convocado para explicar las medidas que tomará el gobierno para revertir la cifra de 37 homicidios que dejó la semana de Fiestas Patrias.

En la ocasión, la autoridad fue interpelada por los miembros opositores de la instancia, tanto por su gestión en la subsecretaría como por los dichos aludidos, y respondió a las críticas.

“Quiero destacar y relevar que el tiempo que se ha usado para esgrimir argumentos respecto de un video editado, cortado y subido a las redes sociales, se llevó adelante en un contexto en que dábamos cuenta de las acciones para que el Estado estuviera presente en las Fiestas Patrias y cómo efectivamente al mirar la realidad delictual, las decisiones operativas se tomaron, justamente, para que el Estado estuviera presente en los lugares que más se necesita. Y, efectivamente, eso se llama equidad territorial y, efectivamente, Chile viene viendo una inequidad en la seguridad desde el año 2014, donde se evidenciaron que el resultado las políticas públicas de los años anteriores, generaron una relación entre pobreza multidimensional y el aumento de los delitos violentos”, aseguró la autoridad.

“Estoy orgulloso que este gobierno avance en equidad territorial, estoy orgulloso que las políticas públicas se pongan donde más se necesitan, para que el Estado se haga presente y la seguridad sea un derecho y no un privilegio. Lo puedo repetir en distintos idiomas si es necesario, pero es un orgullo que entendamos como país que la seguridad tiene que llegar a todos y es justamente la razón por las que tomamos decisiones de políticas públicas”, añadió.