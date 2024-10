Gobernador Claudio Orrego: “Con Piñera se fue muy injusto en el sobreuso de la AC. Hoy sectores de derecha caen en lo mismo”

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, tras los múltiples asesinatos en el Gran Santiago ocurridos durante el fin de semana, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, emplazó a los sectores opositores del Parlamento a aprobar los proyectos de ley sobre seguridad impulsados por el gobierno, en vez de sacar “dividendo político” con la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Sectores de derecha están haciendo lo mismo que criticaban en su momento al Frente Amplio, que era ocupar esta herramienta más bien como crítica política en vez de aporte. Tenemos un fin de semana con al menos siete muertos. Lo que uno esperaría es que la oposición dijera, mira, aquí están nuestros votos, saquemos adelante las reglas únicas de uso de la fuerza (RUF), el secreto bancario o las atribuciones para los gobiernos regionales. O sea, uno esperaría mayor unidad, más que ocupar una crisis del país para sacar un dividendo político”, señaló el gobernador que se encuentra en periodo de campaña por la reelección.

Y remarcó: “Con el gobierno del Presidente Piñera se fue muy injusto en el sobreuso y la instrumentalización de la acusación constitucional como crítica política. Y hoy día, lamentablemente, sectores de derecha están cayendo exactamente en lo mismo. Este es un momento de unidad nacional, con el crimen organizado no se juega”.

Respecto al libelo impulsado por el Partido Republico, señaló que es “una pelea chica para un momento en que requerimos de unidad”.

El gobernador de la RM, Claudio Orrego.

“No digo que no haya crítica política. Yo mismo he sido crítico del gobierno en cosas que no me han gustado, pero la disposición debería ser a colaborar y no a desviar la atención a una acusación que es meramente política y que no ayuda en nada al combate al crimen organizado”, sostuvo.

En esa línea, Orrego lanzó un cuestionamiento transversal a los legisladores sobre el avance de los proyectos de seguridad: “A veces es la extrema derecha o la extrema izquierda los que se oponen. Pero a diferencia de lo que se dice con las palabras, yo no veo el sentido de urgencia y de unidad nacional en algunos sectores de la clase política para poner el bienestar del país y enfrentar con todo a esta ola de homicidios y de crimen organizado que tiene a la gente de verdad atemorizada”.