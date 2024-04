Tras irrupción de policía ecuatoriana en embajada de México: Carmona (PC) dice esperar que Chile evalúe congelar relaciones con Ecuador

Este sábado, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona abordó las tensiones entre Ecuador y México -que llevó al cese de las relaciones diplomáticas entre ambos países- y la postura de Chile ante el conflicto.

Ayer la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas -acusado de malversación de fondos- quien había solicitado asilo a la sede diplomática. Luego de que México oficializara el rompimiento de relaciones con Ecuador, Chile condenó el actuar del gobierno presidido por Daniel Noboa y expresó “su profunda preocupación por la violación del derecho al asilo”.

Al respecto, Carmona sostuvo: “Quiero valorar que nuestro país haya tomado posición inequívoca frente a esta violación, invasión de un territorio con inmunidad diplomática de parte del gobierno de Ecuador y sus aparatos armados”.

“Esto es muy grave, no hay otra experiencia que uno pueda referenciar de haber roto la inmunidad diplomática. Imaginemos qué hubiera pasado en Chile en el 73′ si los fascistas se hubieran atrevido a romper la inmunidad que se usó para salvar miles de vidas de personas absolutamente vinculadas a un proyecto por razones ideológicas. Nos exterminan a todos, no queda nadie”, reflexionó el timonel PC en conversación con Radio Nuevo Mundo.

Tras irrupción de policía ecuatoriana en embajada de México: Carmona (PC) dice que Chile evalúe si amerita congelar relaciones con Ecuador. Oficiales de policía y militares caminan afuera de la embajada de México desde donde sacaron por la fuerza al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, en Quito, Ecuador, el 5 de abril de 2024. REUTERS/Karen Toro.

“Ahora, yo espero que Chile vea si amerita congelar relaciones. No sé si romperlas, tienen que haber varios estados. ¿Qué me preocupa de esto? -y vuelvo a nuestra experiencia- ¿Qué hubiera pasado si en el tiempo del golpe de Estado fascista, todos los países que condenaron de inmediato y siempre lo condenaron por 17 años seguidos, rompen relaciones (con Chile)? No hubiera quedado ningún territorio con inmunidad para refugiarse, no hubiera quedado ningún mecanismo con dominio más interno para presionar, para denunciar”

Asimismo, Carmona acusó que “tanto que se denuncia, y nos desvivimos por lo que está pasando en Haití...Yo creo que Haití sabe más lo que son las reglas del juego en la convivencia internacional que lo que ha demostrado el presidente de Ecuador, realmente. Creo que si hace falta, debieran pronunciarse distintas coordinaciones de países, de instituciones. Espero que el parlamento chileno tome y tenga un pronunciamiento como tal”

“La presión por la vía de los pronunciamientos que tienen los canales del trabajo internacional, todavía le queda bastante espacio, juegan un papel. Claro, cuando se trata de los norteamericanos y los israelíes no, porque por más que hayan acuerdos casi unánimes en Naciones Unidas sigue el genocidio de Israel respecto del pueblo palestino y sigue el cerco del bloqueo sobre Cuba de parte de Estados Unidos, pero en general (los pronunciamientos) constituyen un mecanismo de presión”, concluyó.