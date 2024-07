Tras llamado de atención de Carmona al FA: Jackson insta a tratar diferencias en el oficialismo por canales formales internos

El ex ministro de Desarrollo Social y una de las cartas para el Comité Central del Frente Amplio (FA), Giorgio Jackson, se refirió la mañana de este viernes a las recientes tensiones en el oficialismo, especialmente con el Partido Comunista (PC).

Los roces entre la colectividad liderada por Lautaro Carmona y el gobierno vivió un episodio especialmente complejo tras la remoción del ahora ex asesor de la Subsecretaría del Interior y figura del Comité Central del PC, Juan Andrés Lagos.

Sin embargo, una grieta mayor se abrió tras el allanamiento policial en Villa Francia, donde se encontró un importante arsenal de armas. El timonel del partido pidió a Interior la mayor transparencia, la diputada Carmen Hertz ofició a la cartera, e incluso el legislador Matías Ramírez se refirió al hecho como un montaje.

La respuesta desde el Ejecutivo fue tajante, en concreto de la propia ministra del Interior, Carolina Tohá. El foco se centró en la utilización de un espacio comunitario para concertar armas, se descartó que se tratara de un montaje y se hizo un llamado a no hacer acusaciones sin evidencia.

A pesar de que algunas figuras intentaron poner paños fríos a estas diferencias, Carmona volvió a tensionar las relaciones la jornada de ayer jueves, esta vez con un llamado de atención al Partido Socialista y al Frente Amplio por el apoyo a Claudio Orrego para su reelección a la Gobernación de la Región Metropolitana.

El Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Dragomir Yankovic, Aton Chile.

El presidente comunista hizo presente ante los demás timoneles del oficialismo que le llamó la atención que se proclamara a un candidato sin consultar a los demás integrantes del pacto.

Antes de la reunión, Carmona dijo que Orrego “tiene vínculos (con partidos), porque ya lo respaldaron. Asumo que lo hizo pensando que no afectaba ser el candidato o uno de los candidatos del sector”. Además, advirtió que “la discusión de gobernadores no ha terminado. Ni siquiera tiene un inicio evidente. Por lo tanto, yo espero que cerremos ese debate (...). El PC está disponible para construir un acuerdo de todo el sector. Ojalá fuera una candidatura que dé todo el ancho, pero también en el acuerdo puede ser que haya más de una candidatura”.

En diálogo con CNN Radio, desde Barcelona Jackson señaló al respecto en esta jornada: “A nosotros nos ha tocado tener mayores momentos de cercanía y de repente mayores niveles de diferencia con el PC, con sus juventudes en su momento (...) y siempre hemos tenido horizontes en común respecto a los derechos que queremos conquistar, pero también hemos tenido momentos de roce”.

El ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Foto: Andrés Pina/Aton Chile.

En ese sentido, el ex secretario de Estado dijo que prefiere “con palabras del ex convencional Marco Barraza, de que desde la dirigencia uno también puede poner paños fríos para que esto vayan solucionándose, no a través de la prensa, sino que a través de los canales formales internos”.

Así mismo, sostuvo que está convencido que existe una buena dirigencia “que puede ir resolviendo esos problemas y no es necesario que le metamos picante desde los medios de comunicación, porque a veces una sola cuña se convierte en un titular, y ese titular genera más distancia todavía para los desafíos que tenemos”.

Jackson aseguró que en lo personal, él siempre ha tratado de evitar esas cuñas “para poder favorecer la unidad de la fuerza del gobierno”.