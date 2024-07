Desde “hoy Chile no es un país seguro” hasta “la imagen del país queda por el suelo”: políticos de oposición reaccionan a petición de refugio en Argentina de familia de Ronald Ojeda

Este jueves se conoció que la viuda y el hijo del teniente (r) Ronald Ojeda viajaron a Argentina luego de que el gobierno de Javier Milei les brindara refugio político. Esto, tras argumentar que en Chile se encontraban en peligro, tras el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano.

Y aunque el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicara que el caso de Ojeda es excepcional, y que “para todos los organismos internacionales, Chile en materia de refugio es un país seguro”, diversos diputados de oposición criticaron duramente la seguridad que entrega el país a quienes buscan este tipo de asilo.

Al respecto, Miguel Becker (RN), presidente de la comisión investigadora de la Cámara sobre crimen organizado -creada tras el crimen del teniente Ojeda-, aseguró que “este debe ser uno de los fracasos más rotundo en décadas de la democracia y de la facilidad para poder otorgar las garantías de refugio a las personas que así lo solicitan”.

“Hoy día Chile dejó de ser el asilo contra la opresión de este gobierno de izquierda boutique que están trabajando en muy mala forma y que permiten y no se llega al fondo cuando se secuestra y se asesina a una persona que tenía refugio en nuestro país”, agregó.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN), miembro de la Comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos, aseguró que “es una muy mala señal que finalmente la familia del ex teniente Ronald Ojeda haya tenido que salir del país para refugiarse en Argentina”

“Las condiciones de refugiado exigen que el Estado se preocupe por la seguridad de las personas que están en esa condición y en el caso de Ronald Ojeda terminó justamente con su secuestro y posterior homicidio. En ese contexto es que lamentamos que finalmente el Estado de Chile no haya sido capaz de dar la protección adecuada a aquellos extranjeros que están en condiciones de refugiado porque peligra su seguridad”, manifestó Chahuán.

En tanto, el diputado Stephan Schubert, miembro de la comisión de RR.EE. y jefe de la bancada republicana, sostuvo que la decisión de la familia de Ojeda de irse a Argentina pasa “porque en ese lugar Venezuela no tiene el control que aparentemente tiene acá, de actuar con libertad, de entrar y salir, y es una dictadura que tiene vínculos por lo visto en nuestro país”.

“Esperamos que esta familia pueda encontrar seguridad y esperamos también la colaboración de Venezuela para poder encontrar, perseguir y llevar a tribunal a los reales responsables de ese brutal homicidio”, añadió el parlamentario.

Su par republicana y de la comisión de RR.EE., Catalina del Real, afirmó que “esto es claramente un fracaso para nuestro país y un fracaso para este gobierno que no le brindó la seguridad que ellos necesitaban ni antes ni después”

“Ahora, la familia optó por pedir refugio a nuestro país vecino, porque evidentemente sienten miedo en Chile y con justa razón. Lo único que queda es esperar que la investigación determine quiénes y cómo llevaron a cabo este terrible crimen”, destacó.

Sobre el tema, el diputado RN Jorge Durán manifestó que “la imagen de Chile ha quedado por el suelo con este lamentable caso. Espero que la justicia indague a fondo para que, al menos, la familia pueda conocer la verdad de quienes estuvieron detrás del secuestrado y asesinato del exteniente. Es muy triste que en Chile no hayan encontrado la seguridad que estaban buscando, pero espero que al menos encuentren justicia”.

Finalmente, la diputada Natalia Romero (ind. UDI) sostuvo que “es realmente una vergüenza que nuestro país no haya sido capaz de brindarle protección a una persona que tenía la calidad de refugiado político y a su familia, quien termina siendo brutalmente asesinado y después de meses todavía no hay avances concretos en la investigación. Esto evidencia que hoy Chile no es un país seguro y demuestra la total permeabilidad de nuestras fronteras y de nuestros sistemas de inteligencia”.