El llamado de atención de Lautaro Carmona al PS y el Frente Amplio por apoyar a Claudio Orrego

A 24 horas del almuerzo que compartieron con Michelle Bachelet, en que la exmandataria hizo un llamado a la unidad de cara a los desafíos electorales, los presidentes de partido del oficialismo -y la Democracia Cristiana- volvieron a verse las caras para intentar avanzar en un acuerdo de gobernadores regionales.

Los esfuerzos, sin embargo, fueron en vano. Una vez más, terminaron la reunión, que se desarrolló en la sede del Partido Socialista (PS), sin un acuerdo. Es más, lejos de la unidad que pretendía instalar Bachelet, algunos dirigentes salieron con un gusto amargo.

¿Por qué? Por el apoyo que el Frente Amplio y el PS entregaron a la reelección del gobernador Claudio Orrego (Región Metropolitana), quien este martes se inscribió como candidato independiente ante el Servel luego de reunir más de 26 mil firmas.

Ese día por la tarde, antes de que se inscribiera, ambos partidos adelantaron que apoyarían a la máxima autoridad regional y agendaron puntos de prensa, para la mañana siguiente, junto a él.

El gesto molestó a parte de la alianza, en consideración de que, por ahora, se mantienen lejos de cualquier tipo de acuerdo de cara a las elecciones de gobernadores.

Si bien entre las distintas colectividades tienen claro que lo ideal es llevar candidaturas únicas, no se ha definido el mecanismo para lograr eso. Algunos incluso se han abierto a la posibilidad de establecer una “competencia regulada” y han deslizado que se debe “aprovechar” que hay segunda vuelta, pues permitiría, dicen, llevar más de un candidato dentro del pacto Contigo Chile Mejor, que agrupa a los ocho partidos de gobierno y a la DC.

Así las cosas, en la reunión de este jueves, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hizo presente ante los demás timoneles que le llamó la atención que se proclamara a un candidato sin consultar a los demás integrantes del pacto.

Antes de la reunión, Carmona dijo que Orrego “tiene vínculos (con partidos), porque ya lo respaldaron. Asumo que lo hizo pensando que no afectaba ser el candidato o uno de los candidatos del sector”. Además, advirtió que “la discusión de gobernadores no ha terminado. Ni siquiera tiene un inicio evidente. Por lo tanto, yo espero que cerremos ese debate (...). El PC está disponible para construir un acuerdo de todo el sector. Ojalá fuera una candidatura que dé todo el ancho, pero también en el acuerdo puede ser que haya más de una candidatura”.

De todas formas, hay un factor que pone freno a las aspiraciones del PC de competir. Cuando Orrego fue a inscribirse al Servel, le hicieron compañía en señal de apoyo las alcaldesas Irací Hassler (Santiago) y Javiera Reyes (Lo Espejo), ambas militantes comunistas.

Lo cierto es que la postura de Carmona no es una excepción en la alianza. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, señaló a La Tercera que “es un error que (el PS y el FA) hicieran esa conversación (con Orrego). Lo asumimos como una petición de parte de los alcaldes que conforman su coalición. Dentro del pacto aún no se cierra nada, por lo que ese apoyo es un gesto, pero no tiene más valor que eso”. Además, aseguró que, en principio, en su colectividad no están por apoyar al actual gobernador. “Hoy nosotros estamos más inclinados por llevar candidato que por apoyar a Orrego. No necesariamente él es el mejor de la Región Metropolitana”, advirtió.

Por su parte, el secretario general de Acción Humanista, Efren Osorio, afirmó que “es muy extraño que teniendo una mesa de negociación donde se busca construir un acuerdo nacional, algunos partidos unilateralmente entreguen su respaldo a un candidato que va por fuera de la coalición”.

El caso de la DC es distinto. Si bien el presidente de la colectividad, el diputado Alberto Undurraga, respaldó al actual gobernador el miércoles por la mañana, varias voces de la colectividad salieron a criticar ese apoyo. Entre ellas, la del expresidente de la Cámara Ricardo Cifuentes, quien, en entrevista con La Tercera, afirmó que el timonel “debe tomar las riendas” y que como partido “debiésemos tener un poco más de dignidad”.

El diputado Cifuentes, además, enfatizó que espera que en las negociaciones pendientes su partido no ceda a la presión del PC y entregue la región de Coquimbo, que actualmente es gobernada por el democratacristiano Wladimir Pleticosic.

Coquimbo es precisamente uno de los nudos que más tensiona a los partidos, en consideración de que el PC, el Frente Amplio y la DC aspiran a llevar un candidato en esa circunscripción.

Los timoneles volverán a encontrarse la mañana del lunes, también en la sede del Partido Socialista.