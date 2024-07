Tras reunión con ministro Cordero: parlamentarios confirman que cárcel de alta seguridad se construirá en Santiago centro

A las 9.15 de este lunes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se reunió con parlamentarios de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia; y de Seguridad Ciudadana, de ambas cámaras, para conversar sobre la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad anunciada por el Presidente Gabriel Boric.

Tras el encuentro efectuado en las dependencias del ministerio, el diputado del partido Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, aseguró que el ministro les confirmó que “la cárcel se comienza a construir los primeros días del próximo año. Debiera estar termina esta cárcel de alta y máxima seguridad el próximo año”.

Además, el parlamentario, confirmó que el recinto penitenciario “se va a hacer en el barrio de la justicia y el barrio penitenciario que tiene Santiago, por tanto, van a haber todas las medidas de resguardo y seguridad, que se van a intensificar a partir de la construcción de esta nueva cárcel”.

Asimismo, aseguró que se le informó que se creará “un cuerpo de Gendarmería de elite, que solamente se va a dedicar al resguardo de los presos de alta y máxima seguridad”.

Imagen referencial. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

El diputado manifestó que, tras los anuncios, se queda con una “sensación positiva”, aunque advirtió que estarán “muy expectantes que las cosas que nos dijeron hoy día se cumplan”.

Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) integrante de la Comisión de Constitución, además de afirmar que se les confirmó que la cárcel estará ubicada en la capital, aseguró que le solicitaron al ministro “algunas modificaciones”. “Como por ejemplo concurrir con más plazas de las 500 que sería lo que se ha pensado inicialmente, ahí hay un centro, un polo digamos, donde están los Tribunales de Justicia, donde está la ex penitenciaria, Santiago 1, en fin, es un lugar donde ya existe por decirlo de algún modo un daño al barrio residencial”, sostuvo.

La oposición de Hassler a la nueva cárcel en Santiago

Previo a la reunión, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, insistió en su negativa ante la eventual construcción de la cárcel de alta seguridad en la capital.

En medio de un operativo policial, la jefa comunal señaló: “Las políticas tienen que ser coherentes. No puede ser que por un lado queramos más seguridad para Santiago y por otro lado, exista una posibilidad de instalar una cárcel que afectaría más aún a todas las externalidades que ya sufren los vecinos y vecinas”.

Bajo ese escenario, el diputado Andrés Longton, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, tras participar en la reunión, manifestó que “es natural que las autoridades locales se opongan, y eso ha pasado siempre con respecto a las comunas”.

“Es verdad que hay un terreno aledaño al Centro de Justicia de las cárceles que es ideal para construir una cárcel porque termina generando obviamente una uniformidad respecto a los temas de seguridad, traslados, y tener todo en el Centro de Justicia, permite tener un mayor control”, indicó.

Alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

No obstante, el parlamentario afirmó que “también es verdad que es necesario construir cárceles en las afueras de las ciudades, que eso ha sido la tendencia a nivel mundial”.

En tanto, la diputada Flores, acusó que la postura de la alcaldesa Hassler “tiene que ver con su posición de ahora, su resistencia de ahora simplemente con que estamos en época electoral”.

En ese sentido, precisó que “acá se tomó una decisión”, y que desde su sector respaldarán “al gobierno con esta decisión”.

“No son terrenos que pudiesen disponerse para una alternativa distinta a no construir por ejemplo una cárcel, estos terrenos no se les puede dar una naturaleza de comité de vivienda ni de otras características, dada la situación donde está precisamente el terreno que se está pensando adquirir por parte del Ministerio de Justicia para la construcción de una cárcel de alta seguridad, por lo tanto no se dejaría de atender una necesidad social distinta a la de tener un nuevo recinto penitenciario”, indicó.

Ministro Cordero entregará detalles de la cárcel

Tras participar del Comité Político, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, entregó una vocería donde informó que el ministro de Justicia entregará detalles de la construcción de la cárcel durante esta jornada.

“En torno a la necesaria construcción de una cárcel de alta seguridad van a ser detallados dentro del mismo día de hoy por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Por tanto, él será quien entregará directamente hoy día el plan de ubicación de dicha cárcel y lo hará en términos oficiales, más allá de trascendidos que pudieran haber”, indicó la secretaria de Estado.

Foto: Aton Chile.

Además, precisó que Cordero se reunirá “con todos los actores o todas las actorías incumbentes sobre la materia”.

“Es evidente que aquí hay muchos gobernantes locales, alcaldes y alcaldesas, que van a querer entregar su opinión y cualquier diferencia que se pueda abordar, evidentemente tiene que irse resolviendo desde el impacto mitigatorio a través de distintas medidas que se puedan adoptar. Pero eso es un tema en desarrollo que debe todavía seguir su curso, para lo cual el ministro Cordero va a llevar adelante las conversaciones y los anuncios que correspondan”, sostuvo.