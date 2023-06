Tricel encabeza acto de proclamación de consejeros con asistencia de Boric y proceso constitucional entra a su segunda etapa

El proceso constitucional está a un paso de entrar en su segunda etapa. A las 11.30 de este lunes, los 51 consejeros electos están convocados para llegar hasta el Tricel y participar de la ceremonia -que contará con la presencia del Presidente Gabriel Boric- en la que el máximo tribunal electoral los proclamará como representantes.

Ese mismo día, en paralelo, la Comisión Experta estará sesionando en su último pleno. A las 10 horas está convocada la última instancia plenaria. En ella, los 24 comisionados tendrán su última intervención. Estas palabras finales están pensadas para darle un cierre a su primera fase de trabajo. Cada experto tendrá ocho minutos y el orden de las intervenciones fue sorteado previamente. El encargado de iniciar la ronda será el comisionado comunista Alexis Cortés.

Durante tres meses la Comisión Experta estuvo sesionando en sus cuatro subcomisiones para redactar un anteproyecto de nueva Constitución. Para eso los comisionados -que están empatados en dos bancadas de 12 expertos de izquierda y derecha, respectivamente- diseñaron una forma de trabajo que estuvo marcada por los acuerdos transversales y por la aprobación unánime de la gran mayoría de las normas.

Ese texto es el que será presentado y entregado durante la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional, la cual está fijada para este miércoles a las 10.00. El acto será en el hemiciclo de la Cámara en Santiago, el lugar en el que sesionará el pleno del órgano de 51 consejeros.

Los representantes pueden ir a la ceremonia hasta con dos invitados y también están convocados los 24 comisionados. La apertura de la sesión quedará en manos del secretario general del proceso constitucional, Luis Rojas. Luego se entonará el himno nacional, para posteriormente pasar a la aceptación del cargo del consejero Miguel Littin (PS, 80 años).

El representante socialista, por ser el de mayor edad, asumirá como presidente provisorio. Luego de que presida la testera, Littin procederá a tomar la aceptación del cargo del resto de sus compañeros. Luego de eso se votará para escoger la mesa directiva del Consejo.

Una de las incertidumbres para ese día es qué es lo que pasará con Aldo Sanhueza. El consejero fue electo por el Partido Republicano, pero luego de que se diera a conocer que fue imputado por el delito de ofensas al pudor, presentó su renuncia al partido. Y no solo eso. Además, intentó renunciar antes de asumir, ingresando un escrito ante el Tricel, el cual, sin embargo, fue declarado inadmisible.

Hay quienes afirman que Sanhueza no asistirá a la ceremonia, de esa forma no será investido en su cargo y no será considerado como consejero en ejercicio.

El reglamento estipula que esto se hará en una sola votación en la cual la primera mayoría se quedará con la presidencia y la segunda con la vicepresidencia. El Partido Republicano es la bancada más grande: controla 22 de los 51 escaños. Por lo mismo, es un hecho que se quedarán con la presidencia. Para eso, el partido anunció que presentarán como candidata a la consejera electa de Tarapacá Ninoska Payauna (34).

La gran incógnita que queda es despejar quién se quedará con la vicepresidencia. Todo indica que con sus 16 votos, el oficialismo -si actúa en bloque- es capaz de quedarse con la segunda mayoría y así pasar a integrar la mesa junto con Payauna.

Cuando esté electa la mesa directiva, procederán a dar su primer discurso y luego vendrá el acto en que la Comisión Experta entregará el anteproyecto. Los responsables de protagonizar este hito son la presidenta Verónica Undurraga (Ind.-PPD) y Sebastián Soto (Ind.-Evópoli).

Los dos comisionados -en nombre de los otros 22 expertos- expondrán el texto redactado por la comisión, dando cuenta de sus principales normas y explicando la forma en que arribaron a más de 200 artículos que son reflejo de un acuerdo transversal.

Luego de todo esto, el Consejo quedará listo para iniciar sus funciones. Para eso los representantes tienen cinco meses para trabajar en base al anteproyecto, modificarlo y armar su propuesta final. Ese texto es el que finalmente se someterá a plebiscito el 17 de diciembre.