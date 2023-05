Consejero exrepublicano acusado de abuso sexual renuncia a su cargo ante el Tricel

“El día de hoy, luego de pensarlo mucho, he tomado la decisión de no asumir el cargo de consejero constitucional”. Con esas palabras parte un comunicado redactado por el consejero constitucional electo por el Biobío Aldo Sanhueza, para anunciar que no participará del órgano constitucional que inicia sus funciones este 7 de junio.

Sanhueza había sido cuestionado luego de que se conociera que fue formalizado el 2019 por el delito de “graves ofensas al pudor”, revelación que lo obligó a renunciar al Partido Republicano en uno de cuyos cupos resultó electo el pasado 7 de mayo.

Sanhueza fue acusado de abuso sexual por una mujer que iba sentada a su lado durante un viaje en bus. La mujer denunció que el hoy consejero electo le tocó los genitales sin su consentimiento mientras cruzaban el enlace de Penco de la Ruta 150.

Sanhueza fue detenido por Carabineros y posteriormente se acogió a la oferta de suspensión condicional del procedimiento por un año en la causa que le fue ofrecida por la fiscalía.

Al conocerse los hechos, días después de ser electo como miembro del Consejo Constitucional, Sanhueza afirmó en un comunicado que había aceptado los cargos “con el objeto de superar el incidente y dar vuelta la página”.

El pasado 10 de mayo, el ingeniero reafirmó que iba a asumir su cargo de todas maneras, aunque este viernes declinó hacerlo. “No ha sido una decisión fácil, pero he llegado al convencimiento de que mi renuncia es un paso indispensable para que el proceso constitucional siga el curso esperado con la posibilidad de lograr un gran acuerdo, y no me gustaría que sectores radicales me utilicen con el fin de impedirlo”, dice el comunicado al cual tuvo acceso La Tercera.

Sanhueza hizo efectiva su renuncia a través del ingreso de un recurso al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en el cual manifiesta formalmente su intención de dimitir al Consejo, en circunstancias que aún no asume el cargo.

“La Constitución da cuenta de la atribución de este tribunal para proclamar los candidatos elegidos. Que para ello, y en virtud del artículo 159 de la misma Constitución, debe existir una sentencia de proclamación”, reza el escrito, que fue redactado por el abogado Jorge Barrera.

Se agrega en el texto que “en este sentido, el derecho a ser ‘investido’ una vez proclamado como candidato electo, al no estar prohibida su renuncia, es plena y absolutamente renunciable”.

El consejero Aldo Sanhueza.

“La izquierda me ha utilizado”

En sus descargos, Sanhueza acusó que la denuncia en su contra fue utilizada por los adversarios políticos del partido de José Antonio Kast.

En esa línea es que a la colectividad se le ha endosado no haber revisado los antecedentes de los candidatos previamente, a lo que han respondido que desconocían los hechos.

“Lamentablemente, producto de su derrota electoral, la izquierda radical ha decidido utilizarme como una excusa para deslegitimar el proceso, y no se detendrá hasta obstaculizar su desarrollo, buscando funarme y cancelándome desde el primer día de sesiones”, escribió, volviendo a afirmar que las acusaciones en su contra son “infundadas” y buscan “utilizarme para entorpecer el proceso”.

Así, Sanhueza concluye que “la decisión la tomó pensando en mi país y los millones de chilenos que confiaron y que tienen la esperanza de poner fin a este proceso constitucional y así empezar a trabajar con más fuerza para superar la grave crisis económica, social y de inseguridad que estamos viviendo”.

Sin reemplazante

El recurso fue ingresado al Tricel durante este viernes, por lo que el organismo debiera verlo durante la próxima semana.

La legislación contempla que Sanhueza no será reemplazado, por lo que el total de integrantes del Consejo Constitucional será de 50 y no de 51.

Así lo establece el artículo 149 de la actual Constitución: “Un consejero o consejera podrá renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento del Consejo”.

La Carta Magna añade que “tanto las causales de cesación como la renuncia del cargo de consejero constitucional serán conocidas y calificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones. El integrante del Consejo Constitucional que haya cesado o renunciado no será reemplazado”.

Caso de Tarapacá

Durante la jornada de este viernes, el Tricel además ratificó mediante una sentencia la decisión de dejar fuera del Consejo Constitucional a Romina Ramos (Comunes) y con ello incorporar al republicano Sebastián Parraguez al órgano constitucional.

Esto se produjo luego de que el Servicio Electoral (Servel) corrigiera el error en el ingreso de un acta en Colchane, lo que le permitió al republicano entrar.

La situación provocó la molestia de la colectividad del Frente Amplio, que solicitó un reconteo de votos e ingresó una reclamación de nulidad ante el Tricel.

Comunes falló en su arremetida y el Tricel fijó que “esta alegación de nulidad deberá ser rechazada, porque no descansa en alguna causal legal contenida en el artículo 105 de la Ley 18.700 y que, en todo caso, al realizarse el examen de estas mesas en el proceso de calificación se advirtió que el error en que incurrieron los vocales de mesa no perjudica los escrutinios”. b