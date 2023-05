Aldo Sanhueza ratifica que asumirá como consejero constitucional tras renunciar al Partido Republicano

La noche de este miércoles, el consejero electo por el Biobío de la lista del Partido Republicano, Aldo Sanhueza, comunicó que no renunciará a su cupo al Consejo Constitucional, luego de que en esta jornada presentara su renuncia al partido, tras conocerse que en 2019 fue formalizado por el delito de “graves ofensas al pudor”.

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, Sanhueza reconoció que “efectivamente, fui objeto de una denuncia, que derivó en un proceso judicial. En este proceso, siempre mantuve mi total inocencia sobre la acusación formulada, cuyos hechos negué en su oportunidad enfáticamente”.

Asimismo, y en relación a la causa, el actual consejero electo indicó que el año 2020 se decretó su sobreseimiento definitivo.

Sobre el cupo que ganó para integrar el órgano redactor, Sanhueza enfatizó que “considerando que tengo el absoluto convencimiento de mi inocencia y que no he realizado ninguna acción como aquella de la que se me acusó infundadamente, es que reafirmo mi compromiso al cargo de consejero constitucional para el cual fui electo con una sólida votación por la ciudadanía de la Región del Biobío”.

“A ello me obliga la confianza depositada en mis votantes, a quienes les aseguro que asumiré el cargo con el compromiso de defender las ideas de la libertad”, cerró Sanhueza.