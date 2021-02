UDI pide al Servel “retirar” candidatura de concejal de Lota que entregó polémicas declaraciones por hijo acusado de violar a niña de 12 años

“Si usted tiene un hijo mayor de edad, cuídelo, aconséjelo. Día a día está expuesto a mantener una relación en forma irresponsable con una menor de edad. Aunque tenga el cuerpo de una joven mujer, será acusado sí o sí de violación, aunque la menor declare que fue de común acuerdo”. Esta es parte de una extensa publicación que realizó el concejal de Lota, Iván Roca, en Facebook, defendiendo a su hijo de 33 años quien se encuentra en prisión preventiva tras ser ser acusado y reconocer el haber violado a una niña de 12 años.

Frente a esto y a la polémica que han generado sus declaraciones, desde la UDI, partido al cual el concejal pertenecía, comunicaron que enviaron los antecedentes al Servicio Electoral (Servel) “para que se revisaran las posibilidades legales” de bajar la candidatura del concejal. Esto, pese a que en días anteriores desde la directiva se había señalado que el organismo electoral no tenía atribuciones, una vez ratificada la candidatura, para poder rechazarla.

En el texto que el presidente del partido, Javier Macaya, remitió al director del Servicio Electoral, Raúl García, se solicita “el retiro de la candidatura” de Roca.

En tanto, y a través de un comunicado, desde el gremialismo señalaron también que “debido a esta compleja situación”, el concejal “ya no pertenece a las filas del partido”.

Por esa misma vía expresaron, además, que las declaraciones del concejal “son totalmente inaceptables” y “no representan los principios fundantes” de la colectividad, por lo que también han enviado, a través de la vicepresidenta del partido y exministra de la Mujer, Isabel Plá, “los antecedentes del caso al Tribunal Supremo (TS) del partido, para que se tomen las medidas pertinentes”.

En el caso de que no se logre bajar su candidatura mediante esa vía, indicaron, el concejal Roca “no tendrá el respaldo del partido”.

Plá, por su parte, aseguró que “para la UDI las declaraciones del concejal Iván Roca, son inaceptables. Nuestro partido nació para defender la dignidad de la persona humana. Y lo que ha hecho él ha través de sus declaraciones es naturalizar la violencia contra las mujeres y las niñas, y peor aún, responsabilizar a víctimas de delitos tan graves y que lesionan la integridad de las personas, como son el abuso sexual y la violación”.

“Como se indicó, los antecedentes fueron enviados al TS y el presidente del partido, Javier Macaya, ha oficiado al Servel con el propósito de que se busquen vías para impedir la candidatura del señor Roca. Y si eso no es posible, porque la ley no lo permite, queremos informarle al país que la UDI no va a respaldar la candidatura a la reelección del señor Roca y que él ya no pertenece a las filas de nuestro partido”, cerró la exsecretaria de Estado.