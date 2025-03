UDI pide renuncia ministro Valenzuela por sus dichos sobre seguridad rural

“Aquí dejémonos de llorar, las municipalidades tienen más plata porque con el royalty minero le metimos plata a los municipios rurales”.

Esa declaración emitida en el programa Desde la Redacción de La Tercera por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, le valió que este martes la oposición pidiera su renuncia en el marco de una tensa sesión de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

Los parlamentarios de la oposición acusaron al ministro de falta de empatía al referirse a la demanda por mayor seguridad expresado por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Walker tras el asesinato de una pareja en la comuna de Graneros tras un asalto en su casa.

En una carta -que tuvo acceso La Tercera- reprochan que “las desafortunadas declaraciones emitidas por el secretario de Estado no sólo las consideramos como insensibles y una falta de empatía con los familiares de las víctimas, sino que también una muestra alarmante del desconocimiento que mantiene de la realidad que viven los habitantes de las zonas rurales, quienes en el último tiempo les ha tocado sufrir con una creciente vulnerabilidad y desprotección por parte de las autoridades”.

A renglón seguido, sostienen que “en medio de la grave crisis de seguridad que atraviesa nuestro país, estamos convencidos de que no es tiempo de descalificaciones ni reproches, sino de un compromiso serio y firme para abordar las necesidades más urgentes del mundo rural. Sin embargo, la empatía y el conocimiento de las necesidades locales son fundamentales para el momento crítico que vivimos, cualidades que -lamentablemente- creemos que el ministro ya no reúne”, cierra el escrito que, en medio de la sesión, suscribieron otros parlamentarios de oposición que no son de la UDI.

Incluso, diputados que no son miembros permanentes de la comisión de Agricultura -como Diego Schalper (RN), Henry Leal (UDI) o Eduardo Cornejo (ind. -UDI)- se dejaron caer a la instancia para cuestionar al secretario de Estado.

Una de las primeras en intervenir fue la diputada Paula Labra (ind. -RN), quien le consultó al ministro si daría un paso al costado. Fuera de micrófono, Valenzuela le contestó, elevando el tono, que no.

El diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, cuestionó al ministro señalándole: “No me venga a decir que es responsabilidad de los municipios, y más encima de los municipios rurales, hacerse cargo de la seguridad, cuando esa es la principal función del gobierno central. ¿Si no, para qué están? ¿Para qué recaudan impuestos? ¿Para gastar en oficinas, ministerios?

“Las palabras del señor ministro me parecen de la peor calaña, es inaceptable. No sé con qué cara viene para acá, ministro, a la comisión de Agricultura, que está de parte de esos agricultores”, cuestionó, por su parte, Harry Jürgensen (ind. -republicano).

“Sus declaraciones no lo ponen a la altura de un hombre de Estado. Uno de un ministro de Agricultura espera un hombre de Estado y no un comentarista con declaraciones hirientes”, le reprochó Gustavo Benavente, jefe de la bancada de la UDI.

Los diputados, además, cuestionaron la vehemente respuesta que tuvo Valenzuela a Labra. Una de las más críticas fue Gloria Naveillán, quien le reprochó al ministro que es “una persona maleducada y arrogante”.

El senador PS, Fidel Espinoza se sumó a las críticas a Valenzuela, señalando que “este es uno de los ministros protegidos del Presidente. Sus dichos son no solamente desafortunados, sino que demuestran una vez más que es el peor ministro de Agricultura que hemos tenido desde la restauración de la democracia”.

Una vez que los parlamentarios de oposición terminaron con la ronda para hacer sus descargos, el titular de Agricultura hizo sus descargos.

“Yo invito desapasionadamente a leer completo el podcast, más allá de, desafortunadas o no, una expresión”, aseguró Valenzuela respecto de sus palabras en Desde La Redacción.