UDI sube presión sobre Cariola: diputado Coloma advierte censura si no renuncia a mesa de la Cámara “en las próximas horas”

En las últimas horas, la oposición aumentó la presión en contra de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), con el objetivo de que renuncie a la mesa de la Corporación.

De hecho, desde la UDI, en voz de su secretario general, el diputado Juan Antonio Coloma, señalaron que si la dimisión no se produce en el transcurso de las próximas horas, no descartan presentar una moción de censura.

Esto, luego que tras el allanamiento al departamento de la diputada comunista (el mismo día que dio a luz a su primer hijo), en el marco de una nueva arista del caso Sierra Bella, se dieron a conocer una serie de chats que mantuvo con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), a quien le planteó propuestas sobre el futuro fallido de la clínica comunal, y le solicitó ayuda para regularizar la situación comercial de un amigo.

En diálogo con Radio Universo, Coloma sostuvo que “aquí hay varios hechos, hay solicitud de favores a cambio por haber obtenido algún tipo de financiamiento, o favores a cambio de favores con exigencia de estar presente en dichas reuniones, yo creo que es un tema que es mucho más profundo de lo que inicialmente apareció”.

“Creo que son hechos graves, y lo que nosotros hemos solicitado, y lo hemos dicho en estos momentos, es que creemos que este es el momento donde la propia diputada Cariola debiese presentar su renuncia a la mesa de la Cámara de Diputados”, remarcó.

Valparaiso, 1 de abril de 2024 Punto de prensa del diputado Juan Antonio Coloma Sebastian Cisternas/Aton Chile

Y luego advirtió: “Creemos que debe avanzarse en esta solicitud de renuncia, y obviamente no descartamos si no ocurre en el transcurso de las próximas horas presentar incluso algún tipo de censura”.

“Es evidente que los tiempos políticos para esto son más bien acotados, sobre todo a medida que se han ido conociendo nuevos antecedentes, y esperamos que esto ocurra en el corto plazo, y de lo contrario, obviamente, desde la oposición, haremos un esfuerzo de coordinarnos en la presentación de algún tipo de censura a la mesa, si esto es lo que en definitiva corresponde”, cerró.

Esta idea ya había sido deslizada ayer jueves por el Partido Republicano, dando a entender que estudiarán la posibilidad de una moción de censura.

El jefe de la bancada de diputados, Luis Sánchez, sostuvo que: “si la presidenta de la Cámara no da explicaciones rápido, se va a terminar viendo forzada a renunciar antes de que termine su periodo. No lo hemos resuelto eso todavía, pero si es que esto sigue desarrollándose como ha venido ocurriendo, que cada día esto se va poniendo cada vez más sospechoso, podríamos terminar ahí. No es algo que esté resuelto aún, ni que lo hayamos zanjado, pero insisto en el punto”.

Y recalcó: “Esperamos que dé alguna explicación convincente. Si no lo hace, yo veo muy difícil que no termine viéndose forzada a renunciar”.