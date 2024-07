“Va a seguir siendo el presidente de la UDI”: gremialismo respalda a Macaya tras críticas por defensa a su padre pese a condena

En un punto de prensa desde la sede de la colectividad, la tarde de este lunes la UDI entregó su respaldo al presidente de la tienda, Javier Macaya, tras las críticas por la defensa a su padre, Eduardo Macaya Zentilli, pese a la condena de 6 años de cárcel efectiva por abuso sexual en contra de dos menores de edad.

En su resolución unánime, el tribunal –integrado por la magistrada Marisol López Machuca (presidenta) y el juez José Antonio Ruiz Stanke (redactor)– dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que Macaya Zentilli cometió dos de los ilícitos en contra de una víctima cuando tenía 8 o 9 años en una fecha indeterminada y otros dos delitos en contra de una segunda víctima entre abril y mayo de 2023.

Este domingo, en diálogo con Mesa Central de Canal 13, el timonel de la UDI hizo una férrea defensa de su padre. “Evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre. Tengo una situación de dolor familiar que es compartida, acá no hay ninguna división familiar, no hay personas que se hayan puesto en bandos, porque se han dicho muchas aberraciones, y particularmente en las redes sociales, con poco cuidado”.

Además, negó haber considerado dejar la presidencia de la UDI, a raíz del caso. “Yo tengo una responsabilidad con 50.000 electores de la región de O’Higgins que me eligieron senador, tengo una responsabilidad con un partido que me dio la responsabilidad de sacar adelante una etapa que no es menor, tenemos una responsabilidad, estamos a una semana del cierre de la inscripción municipal. Creo que sería no solamente una irresponsabilidad, sino que también sería una contradicción vital a mi manera de ser, a cómo yo he actuado en mi vida respecto de asumir las cosas donde sí tengo responsabilidad”, aseveró.

Senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Dragomir Yankovic, Aton Chile.

Esa decisión fue respaldada en esta jornada por la colectividad gremialista. “Uno entiende el dolor de todas las partes, tanto de los denunciantes como de la familia de Javier, pero nosotros vamos a respetar las decisiones de los tribunales de justicia”, dijo el secretario general del partido, diputado Juan Antonio Coloma.

Y luego agregó: “Lo que hemos señalado desde el día uno, lo vamos a seguir sosteniendo hasta el final, y Javier va a seguir siendo el presidente de la UDI”.

Así mismo, apuntó que la situación no debería complicar posibles tratativas con el gobierno. “Esto no tiene nada que ver con las conversaciones que uno pueda tener con el Ejecutivo ni con otros partidos de la coalición”.

Cabe consignar que entre las críticas hacia Macaya por la defensa a su padre se sumaron la mañana de este lunes las emitidas por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Aton Chile.

“Me parece que es muy lamentable la forma, lo siento pero no puedo dejar de decirlo, mi institución no es la encargada de velar respecto al bienestar de los niños y niñas. Nosotras trabajamos con mujeres mayores de 18 años, pero nos toca ver muchas mujeres mayores que fueron víctimas (de abusos). Existe una forma que es muy inadecuada en el tono de la entrevista que dio ayer el senador”, planteó.

Y zanjó que las declaraciones de Macaya son “una señal de desprotección a las víctimas”.